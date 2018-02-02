偷卖油给北韩 又有台商被逮

继高雄渔界商人陈世宪涉嫌海上驳油给北韩，另一名渔界商人庄锦宏所有的“金穗轮”，也被美国人造卫星拍到违反联合国禁令，在东海公海驳油北韩牟利，雄检约谈庄男等五人后，依涉嫌伪造文书谕令庄男二百万元新台币（约9万新元）交保，其余四人请回。

违反联合国禁令 200万交保

《自由时报》报道，庄男（五十六岁）否认知情，辩称有香港人士向他承租“金穗轮”三个月，租金是每日十几万元台币，不清楚承租人竟租他的船当油轮，于公海驳油卖给北韩。检方对其供词持保留态度。

高雄检调指出，庄男涉嫌找来亲戚李姓女子当人头，在马绍尔群岛设立名为“高旗贸易”的纸上公司，去年十月间买下“金穗轮（Jin Hye）”，并挂狮子山籍，涉嫌从事公海贩卖油品交易，去年十一月间，竟用前船东的名义签证，申请“金穗轮”进港。

检调说，金轮疑曾向台中油商购买七千吨柴油装船，出口报单上填载目的地为香港，自台中港驶离后却开往东海驳油给北韩船只，被美国人造卫星拍到。

检调认定庄锦宏明知金轮目的地是前往公海贩卖油品，去年十二月间，委讬不知情的船务公司办理该船进港签证，申报进入香港停靠，并在申请文档伪报前船东等不实内容。今年一月，正当雄检侦办陈世宪所有的“方向永嘉号”轮公海驳油北韩时，调查局航高站接获情资，又增加一案积极侦办。

雄检过滤相关情资并搜证后，发现庄男已由旗津搬到凤山居住，旗下另拥有多艘渔船，检警调持搜索票兵分五路，前往庄姓男子等人住居所等处执行搜索，并同步传唤被告、证人共五人厘清案情。

检调查出，金穗轮涉与北韩交易油品事证明确，但目前金轮行踪不明，雄检认为庄男涉犯刑法行使业务登载不实文书罪嫌疑重大，当庭谕知以二百万元交保，并限制出境出海，追查有无共犯，其余四名证人讯后请回。

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