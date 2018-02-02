中国学者在港演讲：粤语起源中古汉语

中国复旦大学现代人类学实验室的严实博士1日在港演讲，表示粤语起源中古汉语。

据中通社报道，专攻东亚与中国人群的起源与演化、人类Y染色体谱的严实，通过检测男性Y染色体并进行基因序列分析，发现中国人有5个约6000年前的父系“超级祖先”，他们的后代占现代中国人的60%以上，这证明中国人不仅仅是“炎黄二帝”的后代。他又指，根据监测结果，现时暂未发现干隆皇帝的直系后人。

此外，严实对语言文化也有研究。他说，粤语的主要来源与大多数的汉语方言一样，都是中古汉语千韵音系的后代，并且它和北方官话的共同祖先可能更近，猜测是到唐朝甚至是北宋的时间才分离。

严实表示，粤语和普通话也有明显的区别，粤语在某一些韵尾方面会保留了比较多的“g”或“m”的入声韵尾，保留了一些古代特征，而粤语在声母和元音方面丧失的比较多，声调也从北方官话的4个音调拆成了9个。

据介绍，该场演讲属于团结香港基金中华学社举办的系列讲座“中国360度透视”之一。这一系列讲座请来知名学者、文化艺术家、企业家来港演讲，围绕历史、文化艺术、生物科学、金融科技、国家发展策略等范畴，希望增进香港青年及大学生从不同层面瞭解中国历史、中华文化及当代发展的认识和兴趣。

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