台湾内阁或春节改组，包括教育部长潘文忠、外交部长李大维、内政部长叶俊荣、劳动部长林美珠都在优先调整名单。

据中时电子报报道，内阁改组预料将落在农历春节前后，原因是跟年底9合1选举、民进党双北市长提名有关。对此，行政院发言人徐国勇表示，“到现在为止，没有这个讯息”。

据了解，在赖清德不选双北市长的前提下，内阁这次调整，有可能朝向蔡英文总统、赖清德及高雄市长陈菊“英清菊”大联盟布局，其中菊系人马高雄市教育局长范巽绿可能取代潘文忠，出任教育部长；甫接任行政院副发言人的丁允恭，也可能升任发言人，而徐国勇在成为选举活棋后，可能专任政务委员，或转任其他要职。

徐国勇昨在与媒体餐叙场合说“不要问我往那里去”，似乎透露转任其他要职的可能性。

菊系人马中，曾任高雄市政府副秘书长的苏琼丽，可能接任劳动部长一职，现任劳动部长林美珠因劳基法争议及健康因素可能请辞。苏丽琼昨日被问及接任部长，大惊否认，强调“完全没有这回事”。

另外，内政部长叶俊荣因学者性格，多次遭绿营点名不适任，妇联会案成为压垮骆驼最后一根稻草，跟赖清德有渊源的台南市民政局长陈宗彦已表态，如果国家有需要将“义不容辞”，但内政部长一职因涉及年底选战，陈宗彦虽勇于任事，但这部分还没有确定。

英清菊大联盟将由赖清德担任强投、陈菊则与赖清德互相支持、承担捕手重任，蔡英文则亲自领军担任总教练，目标是维持民进党在9合1选战绿营地方执政长期优势。

另外，外长李大维可能转任国安会秘书长或退休，极可能由驻美代表高硕泰接任；财政部长许虞哲自认年事已高，可能顺势离开；人事行政总处人事长施能杰因政大借调期满，也可能在这波进行调整。

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