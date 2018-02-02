31省区市政府领导班子换届情况

中国31省区市两会近期相继闭幕。作为换届之年，今年省级两会选举产生了31省区市新一届政府领导班子。其中，八名代省(市)长“转正”。

据中新网报道，新一届政府领导班子大部分为8至9人配备，其中，11省份为8人，15省份为9人。陕西省政府班子成员人数最少，为7人。此外，北京和青海为10人，新疆11人，西藏自治区政府领导班子人数最多，为15人。

省级政府“一把手”出现了三位女性，她们是内蒙古自治区政府主席布小林，贵州省人民政府省长谌贻琴和宁夏回族自治区政府主席咸辉。

31省区市政府领导班子成员具体名单如下：

北京市

市长：陈吉宁

副市长：张工、阴和俊、张建东、隋振江、王宁、殷勇、卢彦、杨斌、王红

天津市

市长：张国清

副市长：曹小红、孙文魁、赵海山、李树起、康义、金湘军、董家禄、姚来英

河北省

省长：许勤

副省长：袁桐利、陈刚、张古江、徐建培、李谦、刘凯、夏延军、时清霜

山西省

省长：楼阳生

副省长：高建民、王一新、张复明、贺天才、刘新云、曲孝丽、陈永奇

内蒙古自治区

主席：布小林

副主席：张建民、白向群、艾丽华、张韶春、杨伟东、段志强、欧阳晓晖、李秉荣

辽宁省

省长：唐一军

副省长：张雷、陈绿平、王大伟、崔枫林、王明玉、孟庆海、郝春荣、李金科

吉林省

省长：景俊海

副省长：林武、金育辉、侯淅珉、刘金波、李悦、朱天舒、安立佳

黑龙江省

省长：陆昊

副省长：李海涛、贾玉梅、孙东生、毕宝文、程志明、聂云凌、刘忻

上海市

市长：应勇

副市长：周波、翁铁慧(女)、时光辉、吴清、许昆林、彭沉雷、陈群、龚道安

江苏省

省长：吴政隆

副省长：樊金龙、缪瑞林、马秋林、王江、郭元强、费高云、刘旸、陈星莺

浙江省

省长：袁家军

副省长：冯飞、朱从玖、王双全、高兴夫、成岳冲、王文序、彭佳学、陈伟俊

安徽省

省长：李国英

副省长：邓向阳、何树山、王翠凤(女)、李建中、张曙光、杨光荣、周喜安

福建省

省长：唐登杰

副省长：张志南、杨贤金、李德金、田湘利、隋军、郑新聪、郑建闽

江西省

省长：刘奇

副省长：毛伟明、孙菊生、李利、吴晓军、吴忠琼(女)、秦义、胡强

山东省

省长：龚正

副省长：李群、王书坚、孙立成、于国安、任爱荣、孙继业、于杰、孙述涛

河南省

省长：陈润儿

副省长：翁杰明、舒庆、徐光、戴柏华、何金平、武国定、刘伟、霍金花

湖北省

省长：王晓东

副省长：黄楚平、曹广晶、曾欣、童道驰、周先旺、陈安丽、杨云彦

湖南省

省长：许达哲

副省长：陈向群、何报翔、隋忠诚、陈飞、吴桂英(女)、许显辉、陈文浩

广东省

省长：马兴瑞

副省长：林少春、许瑞生、李春生、黄宁生、叶贞琴、陈良贤、欧阳卫民、余艳红

广西壮族自治区

主席：陈武

副主席：秦如培、李彬、方春明、胡焯、黄伟京、丁向群、费志荣、黄俊华

海南省

省长：沈晓明

副省长：毛超峰、王路、刘平治、刘星泰、彭金辉、范华平、苻彩香

重庆市

市长：唐良智

副市长：吴存荣、陆克华、刘桂平、屈谦、邓恢林、潘毅琴、李殿勋、李明清

四川省

省长：尹力

副省长：王宁、杨兴平、朱鹤新、杨洪波、彭宇行、尧斯丹、叶寒冰、王一宏

贵州省

省长：谌贻琴

副省长：李再勇、卢雍政、王世杰、陶长海、郭瑞民、蒲波、魏国楠、吴强

云南省

省长：阮成发

副省长：宗国英、王显刚、董华、陈舜、张国华、任军号、和良辉、李玛琳

西藏自治区

主席：齐扎拉

副主席：庄严、罗布顿珠、姜杰、甲热·洛桑丹增、多吉次珠、坚参、刘江、汪海洲、石谋军、张永泽、张延清、罗梅、孟晓林、江白

陕西省

省长：刘国中

副省长：梁桂、魏增军、陆治原、冯力军、陈国强、胡明朗

甘肃省

省长：唐仁健

副省长：黄强、宋亮、张世珍、李斌、李沛兴、何伟、余建

青海省

省长：王建军

副省长：王予波、严金海、匡涌、韩建华、王黎明、杨逢春、王正升、田锦尘、张黎

宁夏回族自治区

主席：咸辉

副主席：张超超、马顺清、王和山、刘可为、许尔锋、马汉成、杨培君

新疆维吾尔自治区

主席：雪克来提·扎克尔(维吾尔族)

副主席：艾尔肯·吐尼亚孜(维吾尔族)、彭家瑞、张春林、吉尔拉·衣沙木丁(维吾尔族)、赵冲久、赵青、王明山、任华(女)、芒力克·斯依提(维吾尔族)、哈德尔别克·哈木扎(哈萨克族)

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