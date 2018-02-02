英国《自然》：中国将成为全球最大研发投入国

英国《自然》杂志日前以《为什么科研人员想去中国》为题撰文称，中国在2019年将超越美国成为全球最大的研发投入国。在美国，无论硅谷科技人员，还是一名博士后研究生，都会感受到中国科技发展带来的冲击。

据《经济日报》报道，在南加州大学创建过3个生物技术公司的雷蒙德·史蒂文斯，现受聘为上海科技大学某研究所所长。他认为，中国将是下一个研发最前沿国家，“从文化上讲，中国非常重视科技发展，就像美国人重视体育一样，我对中国的科技进步感到好奇，我想让我的3个孩子都在中国生活，期待中国为他们日后的发展提供更多机遇”。如今，史蒂文斯每年有一半时间在上海工作。

文章认为，研发投资对于中国的稳定发展至关重要。如今，中国经济增长率趋缓，同时面临劳动力成本上升和劳动力减少的双重压力。中国的应对之策就是大力投入资金支持新业态。到2016年底时，中国各地的企业孵化器帮助成立了超过22万家初创公司。据麦肯锡公司分析，到2025年，创新对中国GDP的贡献率将高达50%。从设计新型半导体、化工产品到人工智能的日常应用，中国都将依赖其不断扩大的科学家和企业家人才来研发新品，并迅速投放市场。

中国各地正在建造先进的研发设施，不断增加高校科研经费。投资人力资本是推动创新的关键。中国正大力增加研发人员的数量，从当前的每万名员工拥有48.5名研发人员增加到60名。

尽管中国在某些创新领域仍然落后于西方，但中国的努力已经取得成效。根据2017全球创新指数报告，中国在创新领域已超过澳大利亚，全球创新排名上升至第22位。或许更有说服力的是，2016年愿意自己开公司的中国大学生比2015年翻了一番。

无独有偶，美国智库——彼得森国际经济研究所日前以《中国，创新之龙》为题撰文称，自1978年改革开放以来，中国取得了前所未有的成就。中国的年均GDP增长率达10%，改变了全球贸易格局，并成为世界第二大经济体。如今，中国正面临前所未有的机遇，即成为世界创新“领头羊”。

文章认为，中国巨变的基础是制造业空前繁荣。2016年，中国向世界各地输出的产品超过2万亿美元，占到全球总出口的13%。同时，中国还通过大规模基础设施投资，包括桥梁、机场、道路、能源和电信，推进经济现代化。不到10年，中国就建成了世界最大的高速铁路系统，截至2017年7月份，中国高铁运行总里程超2.2万公里。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克日前称：“中国不再是多年前那个低劳动成本的国家了，低价劳动力也不是跨国企业来华的原因。”中国的制造业力量如今正展现在高端生产技术和强大的供应链网络方面。在国家层面，中国规划确立了到2020年使中国成为“创新型国家”、到2030年跻身“创新型国家前列”及到2050年成为“世界科技创新强国”的目标。中国还计划把研发支出增加到占国内生产总值比重的2.5%。

在地方层面，为推动创新，中国多个市政府建立科技中心吸引人才。比如，广州市鼓励科研人员、企业家和企业落户当地。深圳素有“硬件硅谷”之称，深圳—香港地区从全球创新集群发展角度看已排名世界第二位。在民间层面，中国企业的经营模式变化很快，并全面接受数字模式。由于没有旧体系的累赘，中国得以在数字支付、共享经济和电子商务等领域一举实现“弯道超车”。

免费试阅14天