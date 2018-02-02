杭州保姆纵火案二次开庭 将择期宣判

“6·22保姆纵火案”昨天上午9时在杭州市中级人民法院第二法庭继续公开审理。2017年8月，杭州市检察院以放火罪、盗窃罪，依法对涉嫌纵火的保姆莫焕晶提起公诉。在那场火灾中，林生斌的妻子朱小贞及他们的三名儿女均遇难。

据《新京报》报道，本案曾于2017年12月21日第一次庭审。当时，由于莫焕晶的辩护律师党琳山中途退庭而意外休庭。

昨天的庭审中，莫焕晶身穿黑色连帽卫衣，面无表情，声音低哑。面对莫焕晶，4名遇难者的家属林生斌当庭质问：“为什么要做这样的事？我们对你这么好。”莫焕晶未直视林的眼睛，低头说道“对不起”。

下午2时28分，公诉人出示第四组证人证言。当公诉人宣读完描述林生斌家人遇难时状态的证言后，林生斌难忍悲痛，突然爆发。他拿起旁边律师的黑色保温杯砸向莫焕晶，法警上前劝阻未果。之后，林生斌被法警带出法庭，直至当晚8时50分审判长宣布休庭。

莫焕晶对盗窃事实没有异议

庭审中，杭州市人民检察院指控称，莫焕晶长期沉迷赌博，身负高额债务。

杭州中院通报显示，对于公诉人出示的与赌博、盗窃相关的两组证据，莫焕晶及其辩护人、林生斌及其诉讼代理人均无异议。但莫焕晶的辩护人指出，公安机关未将部分盗窃物品的价格认定结论告知莫焕晶。对此，公诉人表示相关鉴定意见已在讯问莫焕晶的过程中予以告知。

2015年7月至2016年2月，莫焕晶在绍兴、上海等地从事保姆工作期间，曾在三名雇主家实施盗窃，偷过茅台酒、金器、现金等财物。她的盗窃行为多次被雇主发现，在退还财物后遭到辞退。

检方称2016年9月，莫焕晶经中介应聘到被害人朱小贞、林生斌家，做住家保姆。林家位于杭州市上城区的蓝色钱江公寓。

2017年3月至6月间，莫焕晶多次窃取被害人朱小贞家中的金器、手表等贵重物品进行典当、抵押，再购买仿真手表之类的假货放回原处，因此得款18万余元。至案发时，尚有评估价值19万余元的物品未赎回。此外，莫焕晶还编造了在老家买房等虚假理由，向朱小贞借款11.4万元。

庭审中，莫焕晶对盗窃的事实没有异议。她承认，自己从2011年开始在网上及澳门赌博，盗窃得来的财物，主要用于赌博。

大火发生的前一天，莫焕晶当掉林生斌家的一块手表。晚上8点多回家后，她等孩子睡熟便开始上网赌博。仅仅几个小时，她就输掉了6万余元。

起诉书称，为继续筹措赌资，莫焕晶决定采取放火再灭火的方式博取被害人的感激，以便再次开口借钱。

莫焕晶庭上翻供放火过程

在举证、质证环节，公诉人出示的第三组证据意在指控莫焕晶放火的事实。证据显示，2017年6月22日凌晨2时11分-4时18分，莫焕晶曾用手机上网查询“窗帘、沙发着火”“烧得快吗”“什么东西烧得慢”“放火要坐牢吗”“火灾起点容易查吗”等字样。相关证据显示，莫焕晶一周前就上网搜索过与“放火”相关的信息。公诉人还提出，6月21日中午及下午3时，莫也查询过上述多个关键词。

对此，莫焕晶当庭解释：“前段时间老板娘问过我，家里这么热，打火机这么多，会不会自燃。我查一下，就随便点，主要是打火机自燃的问题。”

杭州中院通报显示，庭审中，林生斌的诉讼代理人主要针对莫焕晶放火的目的、点火的方式、点火后的行为，以及莫焕晶为何没有及时报警、是否有救人行为进行了补充发问。莫焕晶辩护人的补充发问，主要针对莫焕晶与被害人一家有无矛盾、莫是否故意引燃沙发和窗帘、着火后采取的救援行为等问题。

新京报记者注意到，莫焕晶在庭审现场的陈述与此前的公安笔录存在出入。

之前多次接受讯问时，莫焕晶的说法都是点燃了一本书，将书扔到窗帘处后引燃了窗帘。

但本次庭审时，莫焕晶称，“我的想象，把十几本书点燃，放在茶几正中央。老板娘（被害人朱小贞）一般5点多起床，她肯定会发现，我就跑去保姆房拎水桶救火。因此，我就在4时55分点火，想着朱小贞肯定5点多就会起床，她通常那个时间起床锻炼。”

莫焕晶称她在客厅拿了一本书，用茶几上的打火机点燃，但“以为没着，扔到了沙发上”。此后，她又去书柜处找报纸，回来后却发现窗帘着了火。法庭上，莫焕晶推测窗帘着火“是风吹的”，因为阳台上开着门。

“我觉得法庭会甄别的，到底采纳哪一个证言，到底是原来的供述和当庭的供述，法院会根据证言的效力和其他证据印证的关系来甄别。”林生斌的代理律师林杰说。

杭州市人民检察院认为，被告人莫焕晶的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以放火罪、盗窃罪追究其刑事责任。

报警时间为何拖延6分钟？

对于检方指控，莫焕晶辩称：“我不想烧死他们，我下楼叫保安，我没有逃离现场，保安不让我再上来。”

庭审中，林生斌的代理人多次向莫追问与报警时间有关的细节。公诉人出示了110报警记录，记录显示，案发当日5时04分，朱小贞发现房内起火并叫道“阿晶你报警”。但直到5时10分，莫才报警。中间的6分钟，莫焕晶做了什么？庭审时，公诉人和林生斌的代理人反复询问。

莫焕晶解释，当时以为朱小贞有能力逃生，便第一时间去开保姆房的后门，并用东西撑住后门以防关上。此外，她还整理了消防通道堆积的杂物。

“你觉得报警重要，还是整理门边杂物重要？”林生斌的代理人问道。

“打了电话，如果消防不进来也没用啊。”莫焕晶称，4名被害人最后停留的孩子房与保姆房之间有扇玻璃窗，是最近的救援通道。她曾用榔头敲击玻璃窗试图救援。

但林生斌的代理人曾回林家做过试验。他用比莫焕晶用过的榔头略小的锤子，以适度力量敲击玻璃。敲到第6下时，钢化玻璃上布满裂痕。他因此质疑，莫焕晶敲过的玻璃上为何没有敲击痕迹？但此证据，未被法庭采纳。

下午的庭审中，浙江省消防标准化技术委员会委员、公安部灭火救援专家以专家身份出庭作证。一名专家称，“大部分起火，都是由烟引发窒息而死亡的。在一般的火场，着火6至8分钟内，如果没有被救援出来的话，人就非常有可能有生命危险。”也就是说，莫焕晶报警时拖延的6分钟，对朱小贞及3个孩子的生死至关重要。

此外，林生斌的代理人还提出多个疑点。比如，莫焕晶称按了报警铃，但没找到相关记录；莫焕晶称试图用水桶救火，公安机关也在现场发现了两个有水的水桶，但水桶曾被消防人员使用。

下午庭审时，杭州市上城区刑侦大队的一名警官作为证人出庭。该警官两次参与了火灾现场勘察。上述警官表示，朱小贞等4名被害人最后被发现是在北侧的女儿房间内。室内有烟熏痕迹，但没有着火痕迹，房门上半部分已被烧毁，只剩下半部分。

杭州中院通报显示，火灾造成该室及邻近房屋部分设施损毁，损失价值257万余元。火灾发生后，莫焕晶从室内逃至公寓楼下，后被公安机关抓获。

检方：物业问题不影响定罪量刑

庭审中，审判长归纳了庭审争议焦点。杭州中院通报显示，焦点之一为“物业管理及设施维护、消防救援及管理是否存在不足，能否减轻莫焕晶的罪责”。

关于火灾发生后的消防问题，庭审中出示了一份第一批进入火场的消防队员书面证言。证言称，“一开始水枪的压力可以射到很远，但在之后水压不断下降，在射程不到1米的情况下，消防队员就退后到了保姆房，没有再往前进攻。”

此外，消防人员的证言还表明，消防人员曾在上楼的电梯中与莫焕晶相遇，但“在场无人向消防人员询问，1802是否有人。保姆也没有向消防人员表明她是保姆。”因此，消防人员并不清楚莫焕晶与起火房屋的关系，所以便“不让她上去了”。但莫焕晶称，当时，自己想把1802的房卡给消防人员，但对方没有要。

公诉人在答辩中强调，莫焕晶在居民楼内点火，具有相当大的危险性。对此，莫焕晶主观上能充分认识并预见而未采取任何避免措施，对危害结果持放任态度，依法构成放火罪并应当对全部危害后果负责。

“我们在法庭上已经做了论证，从她放火到她最后逃离现场，之间有21分钟时间（4时55分-5时16分）。除了一个报警电话之外，她没有有效的施救行为。”林生斌的代理律师林杰对新京报记者表示，莫焕晶放任了火势蔓延，且没有积极施救。

此外，公诉人表示物业管理方面的问题与莫焕晶的犯罪后果之间，不存在刑法上的因果关系、不影响本案定罪量刑、不能减轻莫焕晶的刑事责任；且本案不存在消防救援不力的情形。

当天20时50分，审判长宣布休庭。鉴于本案案情重大，合议庭评议后将提交本院审判委员会讨论决定，本案择期公开宣判。

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