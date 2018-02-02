萧淑丽宣布退党参选嘉义市长 国民党中央：意外

嘉义市议长萧淑丽今天宣布退出国民党，将以无党籍身分投入年底嘉义市长选举，国民党中央对于萧突如其来的举动感到意外，国民党发言人洪孟楷低调回应表示，国民党仍希望任何有意参选的党员同志，都能回归党内提名机制，再来做协调整合。

据《自由时报》报道，对于萧淑丽突如其来的动作，党中央方面事前并未掌握，相关人士透露，党内高层一直等待配合萧淑丽的时间，要召开中央提名协调小组会议，但自从去年12月初步与萧淑丽等党内各方有意参选者协调后，始终没有得到萧的具体回应，对于萧今日突然宣布退党参选，感到十分讶异。

据党内人士透露，党中央提名协调小组依据2018年直辖市、县市长提名特别办法第4条规定，有两人以上参选，要先进行评估与协调，因此去年12月22日在同一天内分批邀请萧淑丽等嘉义市各方有意参选人听取想法并协调，当时大家有共识要推出最具胜选机会的人选，会中有人主张依照民调决定，但萧淑丽当时回应不信任民调，参与沟通的党中央人士则告诉萧淑丽，如果不信任党中央挑选的八家民调公司，萧可以找自己信任的民调公司做民调，如果证明数据显示萧最强，可以提供党中央作为协调提名的依据。

据指出，自从那次沟通后，党中央数度指示嘉义市党部主委蔡明显与萧淑丽接触，探询萧是否已经有做民调，但都没有得到萧的回应。

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