汪洋正式接手对台工作

（早报讯）即将在下个月接任中国全国政协主席的中共政治局常委汪洋，已经正式接手对台工作。

据中国官方通讯社新华社昨天傍晚报道，2018年中共中央对台工作会议本月1日和2日在北京举行，中共政治局常委、国务院副总理汪洋出席会议并讲话。去年的对台工作会议由中共政治局前常委、中国全国政协主席俞正声出席并讲话。

汪洋过去两天出席对台工作会议并讲话，明确显示他将在下个月举行的全国政协会议中正式接手俞正声的工作。而且，除了出任全国政协主席，汪洋料将在中共中央对台工作领导小组中担任领导职务。

汪洋在会议上总结过去五年的对台工作时指出，2012年11月中共十八大以来，在各地区各部门共同努力下，对台工作稳中有进，“经受了重大考验，取得了重要进展”。

展望未来，汪洋研判，当前和今后一个时期台海形势“更加复杂严峻”，对台工作面临风险挑战。

他为此要求，坚持“一个中国”原则和“九二共识”，坚决反对和遏制任何形式的“台独”分裂，积极扩大两岸经济文化交流合作，持续深化两岸经济社会融合发展，逐步为台湾民众在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆民众同等的待遇，推动两岸民众共同弘扬中华文化，促进心灵契合。

汪洋也强调，要坚持中共对对台工作的集中统一领导，坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，建设一支对党忠诚、业务专精、纪律严明的高素质对台工作队伍。

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