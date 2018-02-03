上海清算所推出跨境外汇清算业务

中国银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）2月2日正式推出跨境外汇即期交易中央对手清算业务（跨境外汇清算业务），标志着上海清算所将中央对手方清算拓展至跨境外汇领域，实现了中国跨境外汇交易清算基础设施建设的新突破。

据中新社报道，在中国人民银行、国家外汇管理局、上海市政府的支持下，上海清算所此次成功推出了以集中授信、实时接单、担保交收以及境内外结算银行联动为核心业务模式的跨境外汇清算业务。据了解，跨境外汇清算业务是经国家外汇管理局批准的，由上海清算所为境内外机构之间达成的外币对即期交易提供的中央对手清算服务，可清算的外币对包括欧元对美元、英镑对美元、美元对港币。

上线首日，跨境外汇清算业务运行顺畅，系统运行稳定。截至北京时间17时，上海清算所接收境内外参与机构提交清算的交易共25笔、清算金额共计6050.58万美元。这些交易均为市场参与机构在位于伦敦的R5FX电子平台上达成的。

中国建设银行伦敦分行、大华银行、厦门银行等机构参与了首日跨境外汇清算业务。中国建设银行为跨境外汇清算业务指定结算银行，为境内外机构提供结算便利。

此项业务的成功推出，填补了中国跨境外汇交易清算基础设施互联互通的空白，同时提高了中资机构参与全球金融市场的深度和广度，也为全球外汇市场参与者和人民币投资者进入中国市场提供了可能性，对于服务“一带一路”建设具有积极意义。

下一阶段，上海清算所将继续探索跨境外汇清算业务的新领域，逐步拓展清算产品，扩大清算参与者范围，继续推动上海与伦敦两地金融市场基础设施的有效联结与金融创新。

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