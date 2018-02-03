吕秀莲：我还年轻要出征 参选台北市长已报告蔡英文

前副总统吕秀莲前天投下震撼弹宣布参选台北市长，她昨天特别录制一段影片放在脸书上，仔细说明她参选的原因。她自曝已审慎思考好几个月，远在姚文智宣布之前，她已透过正式管道向民进党主席蔡英文报告，但两个多月下来，蔡英文没有回应，她知道全国各县市初选复杂紧张，蔡需要先处理其他县市，所以一直耐心、安静地等待与蔡英文交换意见，也没有张扬，但消息走漏后，她就坦然承认，她确实认真评估参选。

据联合新闻网报道，吕秀莲批评台北市长柯文哲许多施政不力之处，例如台北市民共同期待的大巨蛋，被搞成大臭蛋，且现在已是民进党全面执政的黄金时间，这几年却走到哪里都有抗争，总是有老面孔在滋事。她表示，在台北发生任何小事，都会变成大事，这些事情不是不能处理，自由是有限度的，台北市长对台北市的治安有治理权力，但那么多抗争却没有处理，反而放纵，才会让蔡英文非常难堪。

吕秀莲也提到，去年台北市举办世大运的时候，对中国特别礼遇，国内拿国旗的人却被严厉对待，拿着台湾地图的旗帜一律被隔绝；她呼吁民进党，“现在已经是摊牌的时候，台北市长是谁的市长，台北市是否是台湾的首都，还是另外一个国家的特别行政区？”她也说，四年前她没有参选，她感到很遗憾，因为她做好各种准备。

今年将74岁的吕秀莲说，台北市是她的第二故乡，从就学到出社会，除了担任桃园县长之外，都在台北市，她也强调自己还年轻，身心灵一点都不亚于年轻人。她说，社会若要有情理、有温馨，老中青本来就应该手牵手，而非世代切割、对立，年轻人非常重要，但长辈们过去也很年轻，老中青应该相互扶持，年轻人对每位老人家都要心存感激，绝对不应该世代分割，她代表一生一世为家庭、社会、台湾奋斗过的长辈，“我要出征，越老越年轻。”

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