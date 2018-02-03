长春官员驳斥“投资不过山海关”

长春市发改委副主任宋长者，当地经济社会发展和老工业基地振兴取得了进展，亿元（人民币，下同）以上项目投资逐年增加，有效驳斥了“投资不过山海关”的说法。

据中新社报道，宋长者昨日在“振兴发展看长春”媒体行活动中表示，“亿元以上的投资项目，2015年我们落实建设957个，2016年1150个，2017年达到1311个。”这些落户长春的大项目逐年增加，从这个角度看，“投资不过山海关”并不准确。

在刚刚过去的2017年，地处中国东北地区中部的长春市在经济发展领域取得众多突破。按照官方最新发布的数据，2017年该市实现了总量、增速和占比“三个突破”。

据长春市发改委数据，“总量突破”表现在地区生产总值首次突破6500亿元人民币（1360.7亿新元，下同）、固定资产投资首次突破5000亿元、规模以上工业总产值首次突破1万亿元；“增速突破”表现在全市GDP增长8%，是近四年来最好水平，在东北四个副省级城市位居首位；“占比突破”是经济总量占吉林省比重达到42.7%，同比提高2.9个百分点。

宋长者说，在这些亿元项目中，不乏各个领域中的拔尖企业。“京东来了、阿里来了、科大讯飞来了、华为来了、浪潮来了，看看这些投资，在不同领域处于领先地位的企业对一个地方经济环境的捕捉应该是最到位的。”

“在营商环境上，我们不说自己是最好的，但我们的环境确实在逐渐改善，而且改善得越来越到位。”宋长者表示，长春经济社会的发展是有基础、有潜力、有空间的。

按照长春市官方制定的新一年工作目标，2018年，当地将继续推动简政放权、放管结合、优化服务改革向纵深发展。官方表示，一定要让企业和群众更多感受到“放管服”改革成效，除烦苛之弊，施公平之策，开便利之门。

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