北京政府部门官员首次接受公众打分

中国北京西城区54个职能部门的“一把手”和15个街道办事处主任，在区政府开始了为期两天的年终绩效考评现场述职述廉，由社会各界及居民代表组成的评委进行“打分”。这是西城区政府首次采取现场述职、现场打分的考评方式。

居民代表和社会各界人士任“考官”

据《新京报》报道，此次干部述职的内容主要是三个方面，第一部分的“总体情况”包括重点任务完成情况、综合管理和依法行政情况以及廉洁行政情况，如街巷胡同整治、拆违任务、“十有”“十无”达标街巷数量等；第二部分为“主要做法、创新举措及成效”；第三部分则是“存在问题及原因分析”。

据西城区相关负责人介绍，以往，这样的述职主要是面向区领导，而今年的“考官”除了区领导，还首次邀请人大代表、政协委员、专家学者、居民代表、企业代表等作为评委，以百分制进行打分。

述职现场“上网”图文直播

绩效考评的最后结果按照日常专项考评占比60%、年终述职考评占比40%来确定，关系到各职能部门与街道的评先评优。为了让更多的市民参与到这项工作中，此次述职现场还通过西城区官方微博图文直播。

作为社区推选的代表，52岁的陶然亭街道龙泉社区居民张学燕以评委身份参加了昨天的现场述职。听完陶然亭街道办事处主任的述职报告后，张学燕说，她曾经提出的改造公厕的建议得到了落实。“我住的社区有4个平房院，100多户居民共用一个公厕，每天早上要排队上厕所，大家感觉非常不方便。”张学燕说，上个月公厕进行了改造，增加了坑位，现在居民再也不用为上厕所排队发愁了。“虽然改造公厕是件小事，但反映出街道为百姓办实事的诚意。

剥离套话 晒出“干货”

根据要求，述职时间严控在8分钟内，昨日述职者无人超时。要在短时间内介绍工作，空话套话被剥离掉，各职能部门的“一把手”和街道办事处主任晒出成绩单“干货”。第一个上台述职的是德胜街道办事处主任王中峰，他的述职持续8分钟。

街道去年年底试点的共享停车位工作是王中峰述职重点。去年12月，德胜街道在黄寺大街24号院试点共享停车位，社区拿出20个共享停车位，方便社会车辆白天停放。试点一个月，初步获得了居民的认可，但也有居民提出停车位属于公共空间资源，对这种方式的合理性存在疑问。对此，街道今年将对共享停车位的推广方式进行调整，盘活空置车位，做到分时预约、精准共享。王中峰介绍，下一步将计划开拓更多的共享停车位，方便社会车辆停放。

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