美智库：解放军攻打台湾胜算大涨

美国防务智库兰德公司关于中国军队攻打台湾的胜算做出新的评估，认为中国解放军军事实力提高迅速，台湾海峡两岸双方的军事胜算平衡正在向中国一方倾斜。

据法国广播电台报道，美国军事智库兰德公司报告指出，预设解放军2020年如果攻打台湾成功的可能性大增，并警告美国和盟友必须加大军事投入。

兰德公司的这份报告在分析中国大陆解放军2020年前后攻打台湾的假想情况时认为，因为中国大陆持续的军事投入和在训练和准备方面取得进步，台海两岸双方的胜算平衡正在向中国大陆一方倾斜。

根据兰德公司的报告指出，一般认为大规模的两栖进攻极为复杂，防御方占主要优势。报告解释说，主要原因是：进攻方受宽水域构成的天然屏障阻绝，必须依靠水面舰艇和运输机装载军力，很容易受到多种武器的打击，对目标进行直接攻击的速度也受到影响；两栖攻击部队的登船港口，也容易受到直接袭击。

兰德公司的这份报告在分析中国解放军2020年前后攻打台湾的假想情况时认为，因为中国大陆持续的军事投入和在训练和准备方面取得进步，台海两岸双方的胜算平衡正在向中国解放军一方倾斜，部分原因是台湾方面在国防采购方面做出了欠妥的决定，以及美军未能及时应对中国常规军事能力的快速现代化。

报告说，解放军攻台的策略关键有两点：在冲突发生时快速抢占先机，以及防止美军获得和利用信息上的优势。

报告认为，中国大陆在常规弹道导弹和巡航导弹方面火力充沛，让中国大陆有能力对美国的关键海外军事设施（机场、港口、后勤中心和航母战斗群）进行打击；另外，中国大陆也有能力运用包括电子干扰、反卫星拦截、地对空导弹和空对空导弹和网络战武器在内的多种手段袭击美国的信息系统 侦察、通讯和定位卫星、机载情报平台、海底通信线路和军事指挥控制系统等。

报告说，中国大陆具备打击美国和台湾空军基地的能力，在现代战斗机和空对空导弹方面也有大量投入，可以给战区内美台空军带来严重损失，并可以让中国军队争夺台湾附近的空中优势，加上中国具备干扰美国侦察活动和信息系统的能力，中国有可能创造出成功攻占台湾的条件。

根据报告建议，美国及其盟友的军队需要在作战平台、武器、基础设施和补给系统上增加投资，并且需要新的武力投射的操作概念，提高在中国对台湾动武的可能情况下及时袭击进攻方部队的反应能力，向前沿部署军力和包括水面舰艇在内的军事设施和基地，快速压制或摧毁敌方空中防御系统，加强网络作战和干扰敌方卫星系统的能力，并提高中国沿海邻国的防御能力。

免费试阅14天