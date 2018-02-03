美退将：台湾军力应与美日整合

美国前海军作战部部长罗夫海德上将今天表示，美国承诺会防卫台湾，但台湾也需要发展能自我防御的能力，这能增强美国与盟邦在这个地区的军事能量及能力，台湾应考虑其军事能力与防御设计必须能和美日集成。

美前海军作战部长 对台提建言

据《自由时报》报道，美国智库“哈德森研究中心”今就南海的战略意义举行座谈会，目前在胡佛研究所担任研究员的罗夫海德应邀发表演讲。

他接受媒体访问时表示，台湾保持海道的自由与畅通，让国际能进出是很重要的事，台湾可投资成本低、又能发挥更大防御功能的新科技，而不是传统武器系统。台湾应该考虑将其军事能力与美军集成，以便美军来救援；同时，台湾的防卫设计也应考虑与日本的军事能力兼容，不过这是台湾自己要做的投资决定。

中国印太扩张 已超越军事手段

被问到中国大陆将南海军事化是否为武力犯台做准备？罗夫海德说，可见的未来，中国大陆在“大区域”活动会愈来愈自在，看中国解放军所做的提升与改进，尤其是第一岛链，中国大陆的反拒止和区域阻绝策略，非常有效率地运用了资源，美国要思考得更深层，因为这是美国必须面对的竞赛，无论是海上丝路、基础建设的改善，中国在印太区的扩张是全面性的，已超越军事手段。

罗夫海德说，中国在南海和东海的作为不是个别的，这两个地区属于同一个大区块，单靠第七舰队在印太巡弋已不足以应付新挑战，美国应创造新的一支舰队司令部，中国大陆在南海的造岛和军事化，明显提升了解放军总体战力，未来，水面下的竞争会是美中竞赛的关键。

在“战略及预算评估中心”担任资深研究员的吉原恒淑则表示，中国大陆增加台湾海峡在内的第一岛链军事行动是多重目标，一是增加作战的精良性，二是进行一系列的测试活动，测试第一岛链国家的反应。

他表示，这也是中国在灰色地带进行的策略，想将中国大陆在第一岛链的行动常态化，并使第一岛链国家逐渐麻木，战略上，这使中国大陆在亚洲海域的军事活动成为新常态。他认为，美国应该要让解放军在印太区活动的风险成本增加。

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