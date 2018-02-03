张德江：国家发展需要香港也成就香港

正在北京访问的行政长官林郑月娥，早上在人民大会堂，出席由香港特区政府联同一带一路总商会主办的“国家所需 香港所长－共拓一带一路策略机遇”论坛。全国人大常委会委员长张德江强调，国家发展进程中需要香港，也会成就香港。



据《星岛日报》报道，张德江在论坛上发表主题演讲，对香港参与一带一路提出四点希望，一是香港要瞄准国家所需，主动对接国家发展战略；二是发挥所长，与内地合力提升优势互补效应；三是增强创新意识，不断打造多元合作平台；四是宏扬丝路精神，积极促进人文交流。



张德江赞扬特区政府在参与一带一路建设方面取得进展，他对特区政府坐言起行推动建设表示充分肯定。



他希望香港从参与建设中探索新的发展路向，又认为香港应与内地互补，和探索新的合作模式。他强调一带一路是经济发展，也是文明交融之路，香港在国家改革开放革中，将发挥到独特的作用。



林郑月娥发言时表示，感谢中央官员对香港特区工作的支持。她指出，香港会以一国两制为根，参与一带一路建设，并将在金融投资等6个重点范畴内参与建设，强调港府将抓紧机遇，做好对接工作。



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