中国11省份已配备“金融副省长”

广州市委副书记欧阳卫民1月底进入了广东省新一届政府领导班子的名单中。因有20多年的央行任职经历，欧阳卫民有了一个特别的称号——“金融副省长”。

根据北京日报微信长安街知事报道，在最近一轮的省级政府人事调整中，已有四名中央金融系统领导干部“空降”地方，引起了广泛关注。

京津沪三个直辖市一月内同步做出调整：央行副行长殷勇“空降”北京副市长；农行副行长康义到任天津副市长；上交所理事长吴清出任上海副市长。

去年12月18日，中央经济工作会议在北京召开，习近平总书记发表重要讲话。会议确定，按照党的十九大的要求，今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。近几年各地悄然布局，已有11个省份配备了“金融副省长”。

2016年，有20多年农行任职经历的刘桂平履新重庆副市长。算上京津沪的三位副市长，四大直辖市领导班子均已有了“懂行”的金融专家。

经济发达地区防控金融风险的任务尤重，长江三角洲上的江浙两省也早有安排。

去年7月履新江苏省副省长的王江，拥有经济学博士学位。1963年出生于山东的他，曾在中国建设银行履职多年。“空降”江苏后，王江的分工包括“协助分管金融方面工作”等内容。

浙江副省长朱从玖是一位“老金融”，曾先后在证监会、上交所等机构工作24年。去年10月，浙江发布了以推进企业上市和并购重组为核心的“凤凰行动”计划，作为分管金融的副省长，朱从玖在解释该项计划时指出，要借“凤凰涅槃”之意，推动浙江企业壮大强健，转型升级，迈向新的发展阶段。

沿江而上，中部大省湖北也有一位“金融副省长”——童道驰。公开资料显示，今年刚过50岁的他，是北大经管系的高材生，在证监会工作近14年。

2016年年底出任湖北副省长后不久，童道驰就见证了一件大事：湖北自贸试验区去年4月正式挂牌。该试验区总体方案提出，要成为中部全面改革开放试验田和内陆开放新高地。今年两会期间，湖北省长王晓东也立下豪言：湖北未来五年发展的关键词，就是“中部崛起”。

值得一提的是，西南部三省的“金融副省长”也已到岗：证监会原首席稽查陈舜出任云南副省长、中国银行原副行长朱鹤新出任四川副省长、国家开发银行原副行长丁向群出任广西自治区副主席。

如何防控金融风险，推动地方经济发展；随着各地陆续配备“金融副省长”，这些专家型干部又将发挥何种作用，备受外界期待。

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