高盛首席亚洲经济学家：中国经济非常接近“甜蜜点”

高盛首席亚洲经济学家迪安竹日前在北京表示，从宏观经济管理的角度看，目前中国的产出接近潜在产出水平，通胀率接近目标通胀水平，可以说，中国经济已非常接近“甜蜜点”。

据新华社报道，迪安竹2日在北京举行的“全球宏观论坛中国2018”活动上说，2017年对中国经济而言是非常好的一年，在经济增长提速的同时，信贷增速明显放缓。

“一两年前，还有不少投资者和分析师担心中国债务问题。但现在看来，随着信贷增速放缓，中国的债务风险变得更加可控。”他说。

迪安竹认为，过去一年，中国是在一系列政策收紧的背景下实现了较快增长。这些政策收紧主要体现在：加强针对影子银行等领域的金融监管，抑制了整体信贷增速；加强一线城市房地产市场调控，遏制了房价过快上涨；实施供给侧结构性改革，推动工业生产者出厂价格（PPI）上行而没有产生更广泛的通胀压力。

展望2018年，迪安竹认为，中国的政策收紧预计更多是监管政策的收紧，包括针对影子银行、环境污染等领域，而不是加息等货币政策的收紧。

中国推动高质量发展、推进供给侧结构性改革等举措也受到高盛经济学家的关注。高盛全球投资研究部全球大宗商品研究主管杰弗里·柯里在论坛上说，在中国，包括采矿、钢铁等在内的大宗商品生产行业是负债率较高的行业之一，也往往是污染最严重的行业。中国通过实施供给侧结构性改革，一方面推动PPI回升，使得重债企业的资产负债表得以修复；另一方面，治理了污染，带来了蓝天。“因此，我们非常支持中国在推动高质量发展方面的努力。”

从全球范围来看，高盛预测，2018年和2019年世界经济分别增长4.1％和4％。其中，发达经济体今明两年预计分别增长2.4％和2％，新兴经济体今明两年将分别增长5.5％和5.6％。高盛预计，美国经济今明两年将分别增长2.8％和2.2％。

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