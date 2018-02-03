马英九春联热门 一张叫价350新台币

前总统马英九亲笔书写春联造成排领旋风，目前目前累计已加印至22万份。看好马英九春联抢手人气，国内几个知名拍卖网站上也已纷纷出现民众喊价拍卖情况，最高一幅开价350元新台币（16新元，下同），形成另类春联黄牛现象。马办呼吁，还是欢迎免费索取。

马英九卸任元首办公室发言人徐巧芯表示，目前仍有许多据点还有春联可以领取，且还会陆续补货中，民众仍可前往索取，也呼吁民众请勿转卖。

狗年即将来临，马英九依循过去惯例，周二中午起开始在全国24个“马家军直营点”，发放亲笔书写的“海宇熙春金鸡去，乾坤生意骏犬来”狗年春联，首批10万份隔天中午就发放完毕，马办赶紧加印6.6万份，两天内又被索取一空，目前累计已加印22万份，共66处发放点，近日将再全面“铺货”。

马办的马英九春联被索取一空，拍卖网站最高叫价350元，形成另类春联黄牛现象。记者实际浏览各拍卖网站，马英九春联拍卖最低标价多是30元一幅，但将定价拉高至一幅50至90元，也有商家一幅开价要200、350，价钱差距颇大。更有商家贩售从兔年开始的马英九春联，但每幅开价只要10元大放送。

总统府去年推出“自自冉冉、欢喜新春”春联，因为是蔡英文总统上任后首度遇到农历春节，且自自冉冉引发文学论战，话题性十足，让这款春联索取一空。

今年蔡总统与副总统陈建仁联名推出“万物当春、幸福共好”春联，及印有狗年意象的红包袋，各印制25万份，除在总统府开放参观时供民众索取，也委请行政院中部、云嘉南、南部、东部及金马联合服务中心发送，据了解索取热度不错。在相关拍卖网站上也有民众贩售，不过平台与卖家明显较少，网路拍卖上大约叫价50元至60元，也有卖家将红包袋另外拍卖，约以30元贩售。

府方与民进党人士表示，还是有很多民众询问索取，也有许多绿营民代希望“多给一点”，好让他们发送给支持者。但据了解，以立法院各立委办公室为例，今年总统春联、红包袋的“库存”确实较去年多。

过去非常叫座的台北市长柯文哲春联，在拍卖网站上可寻获的拍卖商家更少，但每幅叫价在80至300元间，几与马英九春联同等级。

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