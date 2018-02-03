厦航新开飞高雄航线 陆委会：评估后续因应方案

厦门航空因使用陆方单方面开通的M503及W航路，导致春节加班机遭台湾民航局卡关，不过，由厦航直飞泉州至高雄的航班昨天正式开通，对此，陆委会表示，对于M503及其衔接航路使用情况，政府持续密切关注，并将审慎评估后续因应方案。

据联合新闻网报道，台湾民航局指出，厦门航空昨天开通的泉州—高雄航线并非定期航班，而是不定期包机，这是厦航在大陆片面启用M503等相关航路前，就已提出申请，民航局于1月5日核准。

但实际上，陆方是在1月4日宣布启用M503北上航路及三条W衔接航路。据了解，厦航目前也仍在使用M503及W航路。

中新网报导，厦航昨开通的泉州—高雄定期航线，每周一、三、五有班机，为往返两岸的旅客尤其是春节期间台胞出行提供更多选择。

台湾陆委会对此表示，陆方未与我方协商，片面启用M503北上及其衔接航路，引发飞安及国安疑虑，陆委会尊重及支持民航局就厦航及东航春节加班机所作决定。

至于厦航新开的泉州—高雄航班，陆委会表示，对于M503及其衔接航路使用情况，政府持续密切关注，并将审慎评估后续因应方案。

在大陆经商10年的台商侯承希昨天搭乘厦航这班首航的MF8649班机回台过年，过去他经由小三通往返两岸，一趟下来至少需要7、8个小时。他说，以后乘坐晋江机场到高雄的直飞航班，两个小时左右就可以到家，白天出门，中午回高雄家中吃午饭没问题。

侯承希认为，泉州至高雄直飞航班的开通不仅大大节省往返两岸的时间，也将在一定程度上方便即将回台过年的台胞。据了解，由于担心春节后回大陆的机位吃紧，他已早早订妥回程机票。

昨天这班由泉州晋江机场飞往高雄的首航班机搭载75名乘客，返程搭载112名旅客。新华社发文指出，福建发挥海上航线和空中航线“双管齐下”优势，帮助台胞舒心踏上“回家”过年之路。

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