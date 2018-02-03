烟台千年海神庙重现真容　最早可追溯到西汉

在山东半岛东北部的烟台莱州，经过近3个月的考古勘探，有上千年历史的东海神庙逐渐露出真容。

东海神庙作为中国古代四大海神庙之首，曾是历代皇帝祭海、祈求国泰民安之处。如今，地面建筑被破坏殆尽的东海神庙遗址被一片杨树林包围。

遗址内仍存有一段海庙墙，墙高5.5米、厚1.5米，右侧有巨石雕刻的赑屃。由于年代久远，石像身体已经严重风化，但脚部和背部的花纹仍清晰可辨。遗址内随处可见雕刻着精美花纹的石柱底座和碑座，还有不少钻孔和回填的痕迹。

参与这次考古勘探的莱州市博物馆陈列部主任张英军说，考古人员每4米打一个1.5米至2米深的探孔，“初步确定了神庙的建筑规模和布局，以及各建筑的功能，进一步明确了东海神庙作为祭海‘国庙’的地位和价值”。

据史料记载，莱州东海神庙最早可追溯到西汉时期修建的“海水祠”，后经历代维修和扩建，至民国时期东海神庙已经具有东西两跨院、前后各三进的院落规模，总占地面积约40亩。但由于海神庙地上建筑在解放战争中被毁，之前的研究主要来自史料记载和老人的记忆。

莱州市博物馆馆长张玉光说，这次考古勘探共发现各类建筑类遗迹40余处，以及大量遗存文物，其中建筑遗址以明代为主，文物遗存以宋代至明清时期居多，为今后的研究提供了丰富的素材。

记者在莱州市博物馆见到了这批文物，其中有精美的建筑构件、龙头石碑、历代碑刻残片等，还有一件三彩人物塑像残件，颜色鲜艳，极具特色。

张玉光说，东海神庙出土了大量带有龙纹的残件，其历史价值和文化内涵非常丰富。

历史上，东海神庙曾为皇家祭祀东海神的场所。据《海庙祀典考》《旧唐书》等史籍记载，莱州东海神庙皇家祭祀始自唐代，自宋代已成定制，明清两代尤为重视，至清光绪16年最后一次祭海，有文字记载的帝王祭海共有81次，沿袭千年之久。

考古人员介绍，曾经鼎盛时期的东海神庙主体建筑有海庙大殿、寝庙（娘娘庙）、钟鼓楼、御碑亭、望海楼、道官厅、察院以及厨房、僧道用房等。再加上院内及院外种植着大量的松、柏、槐、桧等，规制宏大，巍然屹立于东海之上。

据史料记载，除了皇家祭祀以外，民间也每年四次自发组织东海庙会。庙会规模宏大，不仅当地人参与，连环渤海和浙江一带的渔民也来祈求平安。

时至今日，每年正月，到东海神庙祭海祈福仍是当地渔民的习俗。当地政府也希望以东海神庙为核心，将游乐、民间工艺、美食、民俗拜祭等活动结合起来，全面展示海庙的民俗文化。

免费试阅14天