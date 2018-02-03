1月人民币对美元创24年来最大单月涨幅　中国出口商头疼

拜美元走软所赐，人民币对美元汇率本周屡破2015年8月11日汇改以来新高，突破6.3关口。

据澎湃新闻报道，有外资行交易员称：“升得太快了，按这速度到年底人民币升到哪儿都不敢想象，现在各家机构更改预期目标的速度还赶不上实际升值速度，看来央妈真的容忍汇率波动。”

1月人民币对美元涨幅累计高达3.5%，创1994年汇率并轨以来最大单月涨幅。

分析人士预计，虽然人民币升值已经开始累及地方企业，但这一势头有望进一步延续。

美元对在岸人民币汇率上月下跌3.4%。连续上涨使人民币对美元汇率突破6.3，为2015年中国央行为刺激经济增长而启动贬值以来的最高水平，这也使主要由亚洲国家和地区构成的新兴市场货币指数创出历史最高纪录。

美国万神殿宏观经济学研究公司首席亚洲经济学家弗雷亚·比米什说：“货币压力已经开始影响中国的出口。”他指出，1月31日公布的一份制造业官方数据显示，制造业的增长不及预期。

一些分析人士修改了早先的预期，认为未来一段时间，人民币还将继续保持强势。

意大利裕信银行2月1日预测，人民币对美元汇率今年年底可能升至6.2，这与汇丰银行1月31日作出的判断一致。荷兰国际集团甚至认为，人民币汇率今年可能达到6.1。

荷兰国际集团经济学家爱丽丝·彭（音）说，如果人民币升值开始吸引所谓的“热钱”，那么中国央行可能会被迫放缓升值步伐，但人民币继续升值的大方向不会变。

裕信银行新兴市场外汇策略师基兰·科希克和汇丰银行的保罗·麦克尔都认为，中美贸易关系日趋紧张可能是导致人民币升值的原因之一，中国央行容忍人民币升值是为了平息美国对贸易逆差的不满。在其他因素不变的情况下，美元贬值会减缓美国从中国进口商品。

但相对于更多贸易伙伴的货币，人民币的涨幅却小得多，这也减轻了人民币对美元升值给当局造成的压力。

中国出口商越来越担心人民币对美元升值。不过，由于资本外流的威胁依然存在，而且与特朗普政府的贸易紧张关系可能加剧，中国不太可能采取直接行动。

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