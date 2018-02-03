与中国外交部发言人合影被指“向中国朝贡” 日外相回怼

“这是向中国朝贡”，日本民进党参议员小西洋之日前抨击日本外相河野太郎与中国外交部发言人华春莹微笑合影，因为“对方级别低”。或许这名议员是想借热点炒作一把，但显然“碰瓷”选错了对象。

剧环球网报道，河野太郎1月28日在社交媒体上晒出一张访华时和华春莹的自拍照片，配文称“和一位着名的中国女士”。照片中两人笑得很甜，感觉互动良好。这条推文收获近8000次点赞和3200次转发，不少网友评价“很棒的照片”“希望日中友好”。

不过，这张照片也引起部分人非议。据日本共同社1日报道，一名曾在日本外务省任职的人士宣称：“河野尽管对中国潜艇在钓鱼岛附近海域航行提出抗议，但与中国有关官员合影取乐，这样的话会被对方抓住弱点”。更有甚者，小西洋之在推特上抱怨说：“(华春莹)连外交谈判的对手都谈不上，是级别较低的人物。与其微笑合影不是外交，是向中国朝贡。”

对于小西的言论，河野太郎立刻回怼说，“还有人在拍照的时候考虑对方‘级别’啊，太累了吧”。此推文一出便获得1.4万次点赞和8200次转发。而小西自己的推特,也早已被骂声淹没。

不知道小西议员是否清楚中国外交部发言人华春莹在日本的超高人气。在日文版谷歌检索“华春莹”的名字，除去维基百科以外，第二条内容就是“喜欢上中国发言人华春莹”的图片大集合。日本网友还爱用“可爱”和“萌萌哒”来形容她，收集关于她的各种“情报”。对于小西的无理指责，有日本网民称：“这种价值观扭曲的人怎么当上参议院议员的？不可思议。”也有人说：“从小西种种言行判断，比起河野外相，小西才是‘笨蛋’。想必很多人有同感。”

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