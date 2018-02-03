美媒：中国第3艘航母将用电磁弹射 已在上海建造3年

美媒称中国第3艘航空母舰正在建造当中，很可能体现出优于前两艘航母的技术进步，新航母很可能比2艘“前辈”更大，并配备电磁弹射系统，允许更大、更重的飞机携带更多武器，执行更远距离任务。

据环球网报道，美国《大众机械》网站近日发表题为《中国下一艘航母将有很大进步》的文章。文章称，2012年9月中国第一艘航母辽宁舰正式入列。被称为001A的第2艘航母与辽宁舰高度相似，于去年下水。2015年3月，第3艘航母002舰开始地动工建造。中国研究和建造前2艘航母的过程同样是一个学习过程，改动或改进的地方很少，不过第3艘航母预计将大不相同。

报道称，第3艘航母之间的最大区别之一是个头。辽宁舰被严格限制在现成的67000吨船体内，第2艘航母预计排水量相当，第3艘有望将排水量增加到80000吨左右，长度也会稍稍超过辽宁舰。

扩大航母尺寸将具有多方面意义。这艘002舰将能携带更多燃料，既可以供给飞机，也能增强自身作战能力，使得航母将能够在远离中国的海域执行任务。更新、更大的航母还将容纳更多飞机，机库和飞行甲板的承载能力都会得到提高，002舰很可能进一步给舰岛瘦身。

由此可以推测002舰的航空部队有望大大增加，辽宁舰可以携带多达24架歼-15“飞鲨”多用途舰载战斗机，001A有望将这一数字提高到30架，002舰则很可能扩充至40架战斗机，另外还有多架舰载预警机。相比之下，美国海军尼米兹级与福特级航母通常一次搭载至少66架飞机，如果条件允许，甚至可以搭载多达90架飞机。

报道称，另一个重大区别是002舰预计将抛弃舰艏滑跃起飞系统，转而采用弹射起飞系统。滑跃系统虽然简单且相对安全，但不允许航母起降大型固定翼飞机，此外滑跃系统也限制了舰载战机的燃油和武器重量，影响作战效果。

据报道，中国跳过蒸汽弹射器，转而直接研制电磁弹射器，类似于美国海军最新航母“杰拉尔德·福特”号的种电磁弹射系统。美国《防务新闻》去年11月报道称，中国希望在002舰上安装电磁弹射器，但工程师无法用传统发电机组满足电磁弹射器的巨大耗电量。现在，中国海军工程师似乎解决了电力问题，有了电磁弹射器，飞机的飞行范围和装弹量将取决于飞机本身，而非航母。

免费试阅14天