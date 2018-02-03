2017年皖台经贸合作大幅提升，其中新批台资项目60个，实际吸收台商直接投资9.87亿美元（13.02亿新元），同比增长10.3%。

根据中新社报道，记者今日从安徽省人民政府台湾事务办公室获悉，截至目前，台商在皖累计投资项目1749个，投资额超过101亿美元，台湾蝉联安徽第二大境外投资来源地。

据安徽省人民政府台湾事务办公室主任刘泉介绍，2017年，该省新批台资项目60个，实际吸收台商直接投资9.87亿美元，同比增长10.3%。皖台贸易总额21.7亿美元，同比增长34.7%。台资企业联宝（合肥）电子科技有限公司成为合肥首个年营收超500亿元人民币的企业。此外，台湾同胞来皖旅游100多万人次，保持该省第一大境外游客来源地。

据安徽省台办提供的数据，2017年，皖台交流交融有效深化，文化、教育、体育、卫生、工会和青年等基层领域交流项目73项。台胞权益也得到妥善保护，受理涉台投诉求助案件120件，办结111件，结案率92.5%。

据悉，安徽与台湾有着深厚的历史文化渊源。目前，该省设有三处海峡两岸交流基地，其中合肥是全国唯一拥有刘铭传故居和包公园两处海峡两岸交流基地的城市。

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