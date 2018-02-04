中国人赴南极游火爆八年增长近40倍 团队需提前30天备案

近日，北京市旅游发展委员会发布了《关于加强赴南极等生态脆弱地区旅游活动管理的通知》，针对近期日益火爆的南极旅游，旅游委要求各大旅行社出团前30天备案团队信息，同时游客要签订环保承诺书，减少对南极等生态脆弱地区的环境破坏。

据北京青年报报道，根据《通知》，在组织赴南极等生态脆弱地区旅游活动中，组团社负主体责任，法定代表人是第一责任人。旅游者对自身旅游活动行为负责。市旅游委要求，相关组团社要落实好有关法律法规和我国已加入的生态脆弱地区公约条约的贯彻执行，依法依约从事旅游活动。

各旅行社要加强环保旅游、文明旅游宣传，行前要加强对导游、领队和游客等人员的相关知识培训，认真介绍旅游目的地有关情况和相关规定，并要求游客签订环保承诺书，详尽说明旅游须注意的环保事项，提示游客不得从事国家法律法规、公约条约禁止的活动。

《通知》要求，在组织赴南极等生态脆弱地区开展旅游活动30日前，组团社须将相关旅游活动的人数、时间、周期、路线、行程、区域和内容等信息如实、准确地向全国旅游监管服务平台备案。相关组团社应当采取必要措施，尽可能将旅游活动对环境和生态系统的损害降到最低。若发生较大损害行为的，应及时向驻在机构和市旅游委报告。

此外，游客行前收到的南极行程手册堪称史上最严，单是环保规范和注意事项就有30余项，包括登陆前要用吸尘器对衣服及口袋“搜身”，防止无意中将隐藏的物种留在南极，还要更换经过消毒的特制登陆靴。此外，游客不可随意弃置垃圾，不可带走任何在南极的动植物、人造物品，不可喂食、触摸鸟类和海豹或接近、摄影而改变他们的生态行为等。

北京青年报记者了解到，今冬以来各大旅行社掀起了赴南极旅游的热潮。据不完全统计，访问南极的中国游客从2008年的不足100人，到2016年的3944人，已增长了近40倍。仅今年1月中旬，就有2000名中国游客从北京、上海、香港出发在飞猪南极专线的游轮上汇合，包船前往南极。2018年，中国有望成为仅次于美国的南极旅游第二大客源国。

“南极不同于其他旅游胜地，由于温度低，自净能力很差。一块香蕉皮，在南极需要180年的时间才能被分解，而人类的排泄物则需要更长时间。”据飞猪相关负责人介绍，在南极中山站，上完厕所后不是用水冲，而是用火烧。焚烧过的排泄物会被打包运回国内，这一举措是为了最大限度地减少人类活动对南极的环境污染。探访南极的游客上厕所是在邮轮上，虽然不用火烧，但也有严格的分层处理机制。

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