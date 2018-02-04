韩媒：春节临近中国游客还是不来 韩国流通业急了

韩媒称，距离中国春节还有一个多星期的时间，但两国关系于去年底出现转暖信号后，中国团体游客至今并未大举入韩，韩国流通业界对此深感担忧。

据参考消息网引述韩国《亚洲经济》网站题为《春节临近中国游客还是不去 韩国流通业界急了!》的报道称，据文化体育观光部与韩国旅游发展局30日消息，今年春节期间(2月15-21日)赴韩中国游客或为8万到9.2万人，与去年14.56万人相比减少45%左右。

报道称，韩国流通业界虽如往年一般即将实施春节营销策略，但受游客减少影响，业界对今年市场整体行情并不看好。某免税店相关人士称，每年2月都会为迎接春节假期，开展打折促销等各种优惠活动，不过今年也不确定将有多少游客在此期间访韩，目前在免税店购物的多为代购商，他们并不会受到促销活动的较大影响，因此春节期间销售额能有多大提高依然是未知数。

报道称，团体游客的减少使韩国流通业界将营销对象对准中国自由行游客。外国游客销售额占比约达28%的乐天玛特首尔站店内，随处可见中文产品介绍，卫生巾、洗发水等深受中国游客喜爱的商品均摆放在十分显眼的位置，易买得部分店铺也专门针对中国游客开展优惠活动，凡购买5万韩元以上均可享受5000韩元优惠。

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