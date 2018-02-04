中国大城市房贷利率普遍上涨 贷100万多还20万

新年伊始，一直在收紧的中国房贷利率再度上涨：自2月1日起，广州四大行上调首套房贷利率至基准1.1倍。中新经纬客户端梳理发现，2018年以来，一线城市除上海外首套房贷利率执行基准上浮5%-10%已成主流；不过部分二线城市涨势更为凶猛，南京、苏州、武汉、天津等多城首套房贷利率已普遍上浮15%——这意味着今年年初首次贷款买房贷款100万元，要比去年年初累计多支付约20万的利息。

中新经纬客户端报道，据融360大数据研究院统计，2017年度一线城市首套平均利率中，广州上涨1.10个百分点，深圳上涨1.01个百分点，北京上涨0.87个百分点，上海上涨0.57个百分点。

相对于一线城市北上广深，诸如苏州、南京、武汉等二线城市的房贷利率上涨幅度更大。据融360统计，去年12月上述三个城市首套房贷利率平均上浮幅度已达15%。2018年以来，这一上浮幅度依然延续。

以贷款100万元、年限20年算一笔账：按照等额本息的还款方式，在2017年年初贷款利率八五折优惠计算，20年间累计支付的利息总额约为47.59万元；按照利率上浮1.15倍计算，以同样的还款方式，累计支付的利息总额约为66.93万元。

这也意味着，今年年初首次贷款买房贷款100万元，要比去年年初累计多支付约20万的利息。

免费试阅14天