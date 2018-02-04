新浪微博热搜榜恢复上线：增设“新时代”版块

在暂停运营一周后，3日21时许，新浪微博热搜榜、热门话题榜等悉数恢复上线。

据澎湃新闻报道，全新的“微博热搜”分为四个版块，其中新增了“新时代”版块。原来的“热搜榜”版块则支持某个话题置顶，目前该话题为“飞天时代楷模”。

在热门话题榜中，“迎接春天”“苏炳添打破亚洲记录”“新时代青年说”排名前三。

在过去一周，遭遇监管层问责的新浪微博，加大了对刷榜等地下互联网行为的打击力度。

1月27日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室针对新浪微博对用户发布违法违规信息未尽到审查义务，持续传播炒作导向错误、低俗色情、民族歧视等违法违规有害信息的严重问题，约谈该企业负责人，责令其立即自查自纠，全面深入整改。

作为回应，新浪暂时下线了问题突出的热搜榜、热门话题榜、微博问答功能、热门微博榜明星和情感版块、广场头条栏目情感版块，整改为期一周。

1月28日，新浪微博处罚一批“热搜热门刷榜”，#孙红雷向瓜子索赔一个亿##李小璐现身##gai 眼妆#等相关明星、节目、事件名称，3个月不能再上热门话题榜和热搜榜；相关账号3个月不能主持话题。

据新浪微博此前介绍，实时热搜榜是根据可信用户真实搜索量计算的热点排行榜，每分钟更新一次。

免费试阅14天