蚂蚁金服将在重庆设立消费金融公司

传蚂蚁金服正在申请消费金融的牌照。多个独立信源透露，该消费金融公司将设在重庆。重庆也是蚂蚁金服旗下两家小贷公司的注册地。对此，21世纪经济报道记者向蚂蚁金服求证，而截止发稿时，蚂蚁金服尚未对此给出回应。

据21世纪经济报道报道，消费金融的牌照申请比小贷公司的牌照要难申请得多，迄今为止银监会只批了22家持牌的消费金融公司，且以银行系的为主力军。

事实上，虽然没有消费金融的牌照，但是蚂蚁早已通过旗下的两家小贷公司进军了消费金融领域和现金贷领域。其旗下的蚂蚁花呗和蚂蚁借呗更是之前通过ABS产品创造了2017年逾两千亿的规模。

既然没有牌照也可以做消费金融业务，为什么还要成立持牌的消费金融公司？这可能跟监管强力去杠杆的思路有关系，持牌消费金融公司一方面可以同业拆借，一方面还可以通过发债来缓解资本压力。

近期蚂蚁金服大动作不断，被认为其上市进程加快。2 月 1 日晚间，阿里巴巴集团在公布2017年第三财季财报的同时，还宣布将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。

目前，蚂蚁金服的估值被广泛认定为750亿美元。阿里巴巴获得蚂蚁金服33%的股权之后，现有股东的股权将按比例摊薄，蚂蚁金服原有的控制权并未发生改变，阿里和蚂蚁金服合伙人和员工持股平台仍持有逾半股权。

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