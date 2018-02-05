北京朝着全球最繁忙机场更进一步

北京朝着全球最繁忙机场的宝座更进了一步。

剧彭博社报道，随着中国中产阶级队伍壮大、更多人搭乘飞机，北京的国际机场去年乘客吞吐量创下了9,580万人次的新纪录。

北京首都国际机场是全球第二大航空枢纽，去年客流量至少为连续第五年增长，使得该机场缩小了与第一名亚特兰大哈特费尔德杰克逊国际机场的差距，后者2017年客流量出现下降。

预计中国最快将于2022年超过美国，成为世界上最大的航空旅行市场。为了应对航空旅客的激增，北京正在南部建设一个造价129亿美元的巨无霸机场，该机场定于明年投入运营。据官方估计，该机场每年可吞吐至多1亿人次，现有机场和新机场在2025年可能一共会接待旅客1.7亿人次。

新机场已被有关部门指定为天合联盟成员的基地，该全球性航空公司联盟的成员包括东方航空和南方航空。这两家中国的国有航空公司将分别获准承担机场旅客业务量的40%，在旗舰航空公司中国国航的后院获得令人艳羡的欧洲和美国航班起降时间段。

北京还将跻身为数不多的拥有两个甚至三个国际机场的大城市的行列，如伦敦、纽约、东京和巴黎。不过与北京不同的是，这些城市的机场通常是互补性的，比如一个机场服务于国际航线或洲际航班，另一个机场服务于国内航班或区域性航班。

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