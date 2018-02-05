投资者1月向中国股市投入130亿美元

今年1月，投资者投入130亿美元（约171.26亿新元）到中国的股票，至少是两年来最多。

据彭博社报道，投资人对人民币和中国的经济展望越来越乐观，带动资金流入，其中30亿美元进入香港股市，16亿美元投资香港债券，为EPFR Global数据回溯到2016年1月以来的最高纪录。

香港恒生指数上个月出现2015年4月以来最大涨幅，指数创新高；而上海基准指数的涨幅是近两年来最大。

这些市场大涨——特别是香港——并非新鲜事，但资金流入的数据显示，随着美元回落刺激人民币飙升，世界第二大经济体中国稳定增长，当地市场的涨势在吸引更多的投资者。人民币迈向2015年汇改以来的高点，中国股票估值仍低于许多已开发市场。

“在美国股市的强劲走势后，投资人重新平衡投资组合，投向估值诱人的香港、大陆等市场的股票，”纽约Krane Funds Advisors的投资长Brendan Ahern说。“相较于美股，这些市场的估值便宜；同时，中国经济数据一直相当强劲。”该公司提供投资中国股票的美国交易所交易基金(ETF)。

不过，资金湧入也引发一个问题：资金进来是不是为时已晚。香港股市的涨势上个月底开始显现出步履蹒跚迹象，而上海股市在1月24日涨到两年高点后，已下跌2.7%。

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