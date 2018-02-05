台电拟重启核二救电力？　台行政院发言人：2025非核家园目标不变

全台湿冷，民众使用电暖器、除湿机，造成冬季用电量增加，加上防空污减少燃煤机组使用、机组陆续进入大修期，冬季供电吃紧，台电证实已向原能会提出大修后核二运转重启申请，对此，行政院发言人徐国勇今天在院长赖清德视察新竹市时表示，政府推动2025非核家园的目标不变，但对于核二是否重启，将由原能会审查评估，且必须送立法院通过。

据《自由时报》报道，今年冬天比往年寒冷，民众因应湿冷气候使用除湿机、电暖器，造成冬季用电增加，全台尖峰用电量即创下历史1月新高、达到2880.1万瓩，备转容量率仅4.4%。而为因应夏季供电，机组皆要在5月前完成大修，加上为抑制冬季空污，燃煤燃油机组均受环保限制及部分燃料限制，导致目前估计到4月上旬均为黄灯，备转率均在6%。

由于目前6座核能机组仅半数运转，其中未运转的核一1号机和核二2号机都已完成岁修，依据台电透露，将首先启动核二2号机，并证实今天已向原能会递出申请。

对于台电要重启核二机，引发民众热议，对此，行政院发言人徐国勇今天下午在随院长赖清德视察竹市长照2.0时，针对此议题表示，台电向原能会提出申请，这部分会由原能会来审查及评估，不过政府对2025实现非核家园的目标不变，加上台电是否重启核二机，也需要经过立法院同意，这部分行政院也会尊重原能会的评估。

免费试阅14天