监察委员扬言查办判决不合己意的法官　 马英九：妨害司法公正

监察委员陈师孟扬言要以监委职权查办判决不合己意的法官，引发学界政界大反弹，前总统马英九领衔、律师陈长文发起“反妨害司法公投联盟”，诉诸年底公投，捍卫法治不受政治力干扰。这是首度有卸任总统发动公投，也可能是公投法修正后，第一个正式发动的公投案。

“陈师孟恐吓司法机关事件，显示台湾的法治与司法独立已危如垒卵，关心司法的有志之士，能缄默乎？”陈长文说，这次公投要防堵的是“权”对司法的妨害，规范对象具体列举限缩为正副总统、立委、监委、检察长等拥有公权力的公职民代、行政及司法首长，因为对司法公正最大威胁者乃政治力量。

妨害司法公正公投主文为“您是否同意：针对总统、立委、监委等高阶公职人员以及司法与行政首长，意图直接或间接为自己或他人所涉司法案件获得有利或不利之裁判或处分，而对司法人员施以胁迫、恐吓、关说或其他非法之行为者，科以刑罚？”

陈长文指出，影响司法最大的恶源，一是权、一是钱，一般民众有可能透过金钱贿赂司法人员，这部分刑法已有规范，但以“权力”妨害司法独立与公正的行为，目前无法可罚，是法治漏洞。而“立法委员行为法”第17条规定“立法委员不得受讬对进行中之司法案件进行遊说”，并无罚则，施行17年来形同具文。

“反妨害司法公投联盟”由陈长文担任召集人、前总统府副秘书长罗智强担任执行长，力拚年底前成案，併入2018年县市长选举。在陈长文力邀下，马英九也允诺领衔反妨害司法公正公投，为司法公正独立尽一份心力。

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