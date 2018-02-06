国学大师饶宗颐今天凌晨去世 享年101岁

（早报讯）国学大师饶宗颐周二（6日）凌晨去世，享年101岁。饶宗颐曾于1968至1973年获新加坡大学聘为中文系首任讲座教授兼系主任。

香港特首林郑月娥今天上午表示，非常敬重饶宗颐，与饶宗颐的关系密切。她又称，过去10年在不同场合得到饶宗颐的教晦，去年10月邀请饶宗颐及家人到礼宾府茶聚时，他的健康仍不错，并一起观赏其多年来挂在礼宾府内的两幅杰作。

饶宗颐于1917年8月9日在广东潮州出生，曾获多项奖誉、荣誉博士及名誉教授头衔，包括中国国家文物局及甘肃省人民政府授予敦煌文物保护、研究特别贡献奖、香港政府大紫荆勋章，以及香港艺术发展局终身成就奖等。

饶宗颐曾在港大及中大任校，他生前在中国文学、艺术有极大成就，著作有约70余种，论文九百余篇，对古体、律、绝、骚、赋、骈、散；书法、山水画等均有研究，故有国学大师之称。

他也是中国当代著名的历史学家、考古学家、文学家、经学家、教育家和书画家。饶宗颐长期潜心致力于学术研究，其巨著《饶宗颐二十世纪学术文集》全套共14卷20大册，学问遍及古史、甲骨学、简帛学、经学、礼乐学、宗教学、楚辞学、史学、敦煌学、目录学、古典文学及中国艺术史等13大门类。（联合早报易锐民香港报道）



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