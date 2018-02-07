台湾花莲发生7级强震 有饭店倒塌

（早报讯）台湾昨晚11时50分又发生地震，花莲和宜兰更感受到7级强震，当地媒体刚传出花莲统帅饭店倒塌的消息，有17人受困，军方已展开救援行动，内政部消防署的特种搜救队已整备出勤。

中央气象局指出，这次地震是发生在花莲县政府北偏东18.3公里处，深度10公里，因此全台各地都明显有摇晃的感觉，中部地区都有4到5级的震度。

花莲4日晚间9时56分曾发生规模5.8级地震，当时的震央在花莲县政府东北方27.8公里，深度为16公里，中央气象局便预测，未来两周内仍会有余震。但此间有学者提醒，上个世纪台湾有两次规模八级的地震，现在百年周期也差不多到了，未来10年花莲外海发生规模8级的地震也不意外。

昨晚11时50分再发生规模6级的有感地震后，中央气象局表示，4日发生地震至这次地震之间的余震高达94次，规模5级以上的五次之多。由于花莲是板块碰撞频繁的地区，发生这种规模的地震就容易带动一连串的活动，故未来两三周仍会有明显的余震。

内政部消防署公布的初步灾情，包括花莲统帅饭店倒塌、商校2号旅店倾斜、花莲大桥隆起，目前苏花公路已封路。

（《联合早报》记者庄慧良台北即时报道）

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