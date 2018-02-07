台湾花莲地震仍有173人失联

台湾花莲地区6日晚发生规模6.0强烈地震，至今天上午8时40分接续已发生151起余震，目前已确认有2人死亡，受伤219人，尚有173人失联。台湾内政部长叶俊荣召开第二次工作会报时指示，全力抢救及搜寻失联民众下落，同时也要尽快确认死者身份。

台湾联合报报道，依据中央灾害应变中心统计资料，这次花莲震灾共有4栋建筑物倾斜及倒塌，分别是统帅饭店、国盛六街2、4号的白金双星大楼和国盛六街41号，还有阿官火锅的云翠大楼。

中央灾害应变中心指出，一名60岁女性由统帅饭店送往慈济医院急救仍宣告不治，初步确认是饭店的工作人员；另一名66岁男性是由民众自宅送医，也宣告不治，目前身份仍在确认中。

叶俊荣表示，目前仍失联的有统帅饭店2人，为饭店夜班人员，经生命探测仪，已有生命反应，国盛六街2号24人，国盛六街41无人受困，云门翠堤大楼有147人失联，总计有173人失联。由于云门翠堤大楼倾斜严重，必须倚靠钢材支撑，确认建筑物稳定安全，才能由搜救人员进场执行搜救任务。

花莲震灾区停水4万户，修复4900户，待修3万5100户；停电1900户，修复1700户，待修200户，房屋倒塌无法修复91户。

铁路可全线通车，花193线月眉段29.5处因落石坍方无法通行，台8线中横公路181处也因坍方落石无法通行，大禹岭至太鲁阁实施道路封闭，预计至7月12日抢通。

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