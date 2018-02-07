王志民拟开放香港中联办予公众参观

香港中联办昨晚（6日）举行新春酒会，中联办主任王志民致辞时，除了再次提到要“同特区政府行埋一齐”，还多了一句“同730万香港同胞行埋一齐”，还说中联办其实一点也不神秘，“门常开、人常在、事常办”，未来将设开放日，欢迎市民到中联办大楼参观。

据香港明报网报道，中国外交部驻港特派员谢锋、多位中联办副主任、香港特首林郑月娥和特区政府多位主要官员出席酒会。王志民致辞时再次用广东话提到，中联办在新一年会继续“同大家行埋一齐、同特区政府行埋一齐、同730万香港同胞行埋一齐”，携手在一国两制之路上行稳致远。

王志民强调，中联办一点都不神秘，一直以来“门常开、人常在、事常办”，跟大家都是好朋友。他还说，“家和万事兴”，香港这年经济增长强劲，港人有更多获得感、幸福感、安全感，举出多个例子说明港人有浓厚家国情、为香港和国家自豪，包括新一届全国政协委员、港专学院校长陈卓禧“旗帜鲜明地慷慨阐述爱国爱港宗旨”，以及有中大女生写信给驻港部队表达敬意等。

发言期间，他提到中联办网站在年初新设“员工专栏”，让中联办员工分享在港工作感悟；未来也会推出公众开放日，届时欢迎市民到中联办大楼参观和作客。

翻查资料，王志民去年7月仍为澳门中联办主任时，曾开放当地中联办大楼予公众参观，坊间反应不俗。

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