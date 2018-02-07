台湾花莲地震4死225人伤

台湾花莲地区6日晚间23:50左右发生规模6有感地震，共有4栋倾斜倒塌，据台湾中央灾害应变中心统计伤亡人数，截至7日上午11点00分，共有4人死亡、225人轻重伤，失联人数高达145人，救难人员目前持续救援中。

据台湾《自由时报》报道，截至今晨7时50分前，已发生逾百起余震，规模4以上共有12起，其中规模5以上有4起。

这次地震当中共有4栋大楼倾斜或倒塌，分别为公园路统帅饭店坍塌、国盛六街2号白金双星大楼倾斜、国盛六街41号吾居吾宿大楼倾斜、商校街2号云门翠堤大楼坍塌。

另外，目前台9线170-174K仁清隧道落石清除中、花193线月眉段29.5K有落石崩塌、台8线封路，以上目前皆无法通行。另外，七星潭大桥已封闭、花莲大桥戒护通行。目前花莲道路损坏约有40处，民众骑机车或开车需小心。

消防署统计，目前共有8处有瓦斯外泄的情况出现。

台湾气象局地震测报中心代主任陈国昌表示，昨晚规模6.0的地震震央位于花莲县近海，这是自1972年以来这个地区发生过规模最大的地震，目前这个地震序列还在发展当中，能量释放尚未完全结束，这跟以往发生的情况都很不一样，未来不排除有更大的地震发生。

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