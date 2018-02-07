帮儿子在小米上位？ 林郑批穿凿附会 指清者自清

《壹周刊》早前报道，港交所今年中启动“同股不同权”机制，而香港特首林郑月娥的大儿子林节思任营运经理的“小米”，若成功以此方式挂牌，市值可达1100亿美元，质疑是“为大仔在小米打开了上位方便之门”。林郑月娥今天回应，批评该报道“穿凿附会”、“似是而非”，强调“清者自清”，社会自有公论。

据香港明报网报道，林郑月娥早上到立法会接受议员质询，被热血公民郑松泰问到有传媒报道，公务员事务局常任秘书长周达明早年与妻子联名购入九龙塘一个单位，前年他将个人业权转让予妻子，至近日疑以“首置”身份购入跑马地一单位，节省税款逾500万港元，是否反映当局利益申报及品格审查制度有漏洞。

林郑月娥表示，她本人及政府对公职人员诚信有极高要求，也有极稳妥的制度保障，对是否有需要更新或改善制度持开放态度。但她批评传媒、议员给出“似是而非”资料，然后“穿凿附会”抹黑官员、公务员，做法“非常有问题”。

林郑月娥之后特别提及《壹周刊》的报道，形容是“大事”，竟然将“一间以千亿计市值的科技公司，在香港打算利用新上市条例上市”，同她的儿子挂上关系，这种“穿凿附会，似是而非”。

她说，不打算控告对方诽谤，因为只会浪费时间及精力，强调“清者自清”，社会自有公论。

林郑月娥也要求郑松泰“要谨慎你的说法”，也可向公务员事务局查询事件。

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