美参院外委会通过“台湾旅行法”

美国联邦参议院外交关系委员会7日无异议通过“台湾旅行法”，鼓励美台所有层级官员互访，下一步将提交到参院全院进行表决。

据台湾联合报报道，众议院于上月9日无异议听过“台湾旅行法”，参议院外委会本月7日通过众院版本的台湾旅行法，法案未来送至参院全院表决后，不需协调两院版本，可直接交予总统特朗普签署立法。

报道指，若“台湾旅行法”顺利通过并签署成法，有望让美台间高层级官员互访解禁，但关键仍在于行政单位如何执行。

参院外委会主席柯克（Bob Corker）在表决前表示，台湾是美国的友人与伙伴，在许多方面协助美国；参议员梅南德兹（Bob Menendez）则说，台湾对美国的安全利益而言重要，台美关系基于民主、人权等共享价值。

台湾旅行法指出，美国国会认为，自制定台湾关系法后，由于美国对于台湾高层访美的自我设限，美台缺乏有效的沟通；国会的意见是，美国政府应鼓励美台之间各层级官员互访。

法案提及，美国政策应该允许国安、行政等任何层级官员赴台湾会晤台湾官员，并允许台湾高层官员进入美国，与美国国务院、国防部及其他政府部门官员会面。

台湾人公共事务会（FAPA）会长陈正义7日透过新闻稿表示，美国对于和台湾高层互访的自我设限需要被拔除；毕竟这里是美国领土，只有美国有权力来决定谁可以访问华府。

陈正义还说，美国与台湾是享有共同价值的盟友，去除高层互访的限制可以促进两个国家在经济、政治、区域安全等层面进一步合作。

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