花莲今早连续三震 最大震度达6级

台湾花莲余震不断，今天（8日）早上8点54分至59分，连续发生三次地震，最高为芮氏规模4.8有感地震，最大震度在花莲盐寮6级、花莲市区也有5级，南投则有3级震度，搜救队也暂时撤出云翠大楼。

据台湾中时电子报报道，8点54分，花莲吉安乡发生芮氏规模4.8地震，地震深度8公里，最大震度在花莲盐寮6级，花莲市区5级，南投合欢山3级、台中与宜兰也有2级震度，搜救队也暂时撤出云翠大楼，相隔21秒后，花莲秀安乡又发生芮氏规模4.6，深度9.6公里，最大震度落在花莲吉安乡与花莲市区4级。

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