台地震专家：三次大地震都在半夜纯属巧合

台湾花莲县近海6日晚发生强震，此前，台湾921大地震发生在凌晨1点47分，美浓地震发生在凌晨3点57分，引发“为何地震都发生在半夜”的疑问。台湾地震专家张文彦对此表示，基本上没有数据显示晚上容易发生大地震，纯粹是巧合。

台湾中时电子报报道，6日晚11:50分，花莲近海发生规模6.0、深度10.0公里的浅层大地震，是继1999年921大地震与2016年高雄美浓地震来最重的地震，由于这三次地震全都发生在夜半时分，也让人产生“是否大地震都是在半夜发生”的疑问。

网络上疯传大地震容易发生在晚上的原因是因为“月球引力”之故，不过许多学者表示这没有任何科学根据。

台湾东部地震研究中心主任张文彦对此表示，基本上没有资料显示晚上容易发生大地震，纯粹是巧合，像是2008年中国大陆的汶川大地震与2011年的日本311大地震也都是发生在白天，台湾过往也有几次规模较大的地震，例如2010年的高雄甲仙地震也是在白天，只是几次伤亡较为惨重的地震刚巧都在半夜发生，才会让人有此印象。

同时张文彦也提到，如果921是发生在白天，灾情将会更为惨重。921地震摧毁了中部地区将近一半的校舍，大专院校、高中职与国中小一共746所，所幸地震发生在凌晨，校舍空无一人，并未因此造成师生伤亡，如果地震是白天出现，后果不堪设想。

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