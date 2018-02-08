梵蒂冈高官：中国的核心价值是工作工作工作

梵蒂冈与中国关系最近出现改善迹象。7日，梵蒂冈教皇社科院院长马塞洛·索龙多接受媒体采访时称赞中国是“非凡”的国家，引起西方媒体关注。

环球网引述《天主教先驱报》网站7日报道，索龙多接受媒体采访时谈起他此前的中国之行说，中国“没有棚户区，没有毒品，年轻人不吸毒”，中国的民族精神十分“积极向上”，“他们想要展示中国发生了变化，他们现在已经接受私有财产”。索龙多表示，他访华时发现，这是“一个非凡的国家”，在这里，“核心价值是工作、工作、工作”。

加拿大《天主教纪事》网站称，索龙多同时也是梵蒂冈教皇科学院院长。他在采访中称赞中国在“维护人类尊严”方面做得比很多国家都好，中国在气候变化领域“承担起道德领导角色”，与放弃承担责任的一些其他国家形成对比。他还指责美国等西方国家的经济凌驾于政治之上，总统特朗普被跨国石油公司“操纵”。

去年8月，索龙多访问中国，出席中国人体器官捐献与移植大会。他当时表示，中国为全球建立了根除器官贩卖的最佳实践模式。索龙多在采访的最后表示，中国“发展得很好”，目前与梵蒂冈在“很多方面存在共识”。他说：“今天的中国不是保罗二世时期（1978年至2005年担任教皇）的中国，也不是冷战时期的苏联。”

对于索龙多此番言论，美国保守派媒体“布莱特巴特新闻网”7日发文称，很难相信梵蒂冈高官会如此夸奖一个“信奉无神论的共产党政权”，并和美国相提并论。

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