日本救援专家团中午抵台 直飞花莲驰援救灾

台湾花莲6日深夜发生强烈地震，日本政府派遣警消专业团队驰援，7名专家携带两部深层生命探测仪，8日中午抵达台北松山机场并直接转飞花莲现场。台湾外交部发言人李宪章表示，感谢日本政府在最快时间内的支援。

据台湾《自由时报》报道，日本首相安倍晋三今天除了致函蔡英文对花莲地震表达慰问之意之外，还亲笔写下“台湾加油”四个字力挺台湾老友。安倍还说，日方已派出警消等组成的专家队伍，参与搜索救助活动。

日本外务省发布新闻稿指出，安倍称台湾为“老朋友”，他表示，日本民众对台湾在日本东北大地震时给予的援助及巨额捐款至今仍心怀感恩，在老友有难之际，日本也希望能提供任何必要的支援。

李宪章今天在外交部例会中说，日本政府在台方要求下，派遣由7名专家组成的团队，携带两台深层生命探测器来台支援，12点半抵达松山机场。李宪章说，外交部已经协调军方，日本团队将从松山机场搭乘军机直飞到花莲，投入协助救灾。

李宪章说，团队成员包括日本外务省官员、日本援外机构“国际协力机构（JICA）”人员、东京消防厅、东京警视厅与东京海上保安厅等单位人员，团队将由日台交协和日本关系协会各两名日台官员陪同。李宪章说，日本专家将协助台方专业搜救人员操作机器，所扮演的角色是指导员与技术提供者，不直接投入救灾。

李宪章表示，感谢日本政府在最快时间内，派遣专业团队与高端仪器支援，也提到除安倍致函外，日本外务大臣河野太郎昨日已在第一时间致电台外交部长李大维表达关怀。

另外，截至今早10点，共有美国、加拿大、日本、新加坡、澳大利亚、新西兰、教廷、英国、法国、波兰、捷克、多米尼加、尼加拉瓜、危地马拉、伯利兹、圣卢西亚、海地、洪都拉斯、土耳其等25国与欧盟等政府及政要，对花莲地震表达慰问与关怀。

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