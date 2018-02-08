非法翻译漫画游戏中国人在日被捕 或面临10年监禁

美媒称，日本正在追捕非法翻译漫画和视频游戏人员。

据参考消息网引述美国石英财经网站2月6日报道，日本警方正在打击“恶意语言文字者”。警方称，这些人非法翻译漫画、电子游戏和杂志，每年给这个国家造成数十亿美元的损失。

京都、山口、静冈、三重县和岛根县等地区联手采取行动，逮捕了5名中国人。据称，他们是一个地下团伙的一部分，志愿将日本流行的文化内容翻译成中文，并上传到中国社交媒体。犯罪嫌疑人均20多岁，包括两名学生。他们涉嫌在2015年到2018年之间翻译日本的漫画、游戏和游戏杂志，或将其发布在中文网站上。

警方表示，这些地下翻译人员在线会晤，他们从单一头目那里收到翻译任务或者发布任务，内容经常发布在中国的社交媒体上。对于这些未经授权的翻译，嫌疑人面临长达10年的监禁和9万美元（约合56万元人民币）的罚款以及民事诉讼等。

报道称，这并不是日本警方第一次打击中国翻译者。2015年，5名中国人因涉嫌将未经许可翻译的漫画上传到英文盗版漫画网站而被捕。该网站载有成千上万件作品。

当局说，有多个中国团伙志愿翻译和分发内容。2013年，日本文化厅量化了这些盗版活动带来的损失，称仅中国人对漫画、动漫和游戏的侵权每年就给日本带来380亿美元（约合2379亿元人民币）的损失。

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