中国房企齐赴境外筹钱，去年境外融资规模占融资总额25%

2018年刚过，银行就开始上浮房贷利率。广州地区四大国有银行2月1日起首套房的房贷利率上浮10%，二套房则上浮15%。融360网站监测显示，不少银行首套房的房贷利率上浮5%~20%，而且部分银行暂无额度。

据广州日报报道，在本地融资越来越难的背景下，众多开发商将目光再次瞄向境外。使得中资房开发商今年以来美元债格外红火。

2月6日，绿地控股公告披露，发行两笔美元债，总额7亿美元。截至目前，绿地控股境外项目已发行境外债券总规模为43亿美元，平均票息仅为4.58%。资料显示，2014年绿地控股通过境外全资子公司在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地境外投资项目。

除此之外，富力地产、龙湖地产、碧桂园等多家在港交所上市的内地房企均在境外进行美元融资。1月17日，碧桂园对外公布融资234.8亿港元。

实际上，从2016年开始，开发商就纷纷重启境外融资计划。2017年前11个月房企境外融资规模达到2553亿元， 占融资总额的25%，较2016年全年上升11个百分点，重新成为房企的重要融资手段。

有分析认为，这主要是因为随着中国信贷环境的进一步收紧，公司债门槛升高，房企们陆续扬帆出海，于海外寻找融资机会，而中小房企面临的压力更加明显。

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