“一国两制”指数半年微跌0.3% 民主思路：港人务实

虽然近半年来香港发生立法会议员被DQ、双学三子改判刑期等，民主思路今日发布每半年的“一国两制”指数，得分为6.51分，与半年前指数仅微跌0.3%。

据香港01网站报道，民主思路“一国两制”指数是由香港市民电话民调，以及国际智库对自由及民主编制的指数，两者取平均数而算出。

民主思路委托中大香港亚太研究所，在去年12月以电话访问1006名市民，对9个“一国两制”项目的评价，以10分为满分，当中有5项得分下降，包括独立司法权、独立立法权、言论自由、特区自行处理行政事务，以及成功落实“港人治港、高度自治”，分数下降0.01至0.18分不等。而对中国人及香港人身份认同，过去半年均上升至6.71分及7.93分，分别上升0.08及0.18分，两者亦呈正向关系，有别传统民调认为是反向关系。

另外，市民认为“一国两制”出现矛盾，中港均有责任；对“一国两制”没信心而移民的人下跌1.7%；对23条立法作咨询取态两极分化，没有共识；逾半数受调查者支持一地两检方案，不认为方案负面影响“一国两制”；近半数支持立会修改议事规则限制拉布；但也有近半数认为国歌法对“一国两制”有负面影响。

而跟据国际指数而计算出的2016年香港个人自由及民主指数，均较去年下跌，合共的自由民主指数为8.04分，较2015年下跌0.05分，是2011年来的新低。

民主思路理事宋恩荣表示，“一国两制”评分跌幅出乎意料地小，因为这半年内发生不少巨大争议事件，包括DQ事件、新界东北13+3及双学三子改判入狱、立法会修改议事规则、提出一地两检方案等，本预料跌幅应更大，反映港人务实。他和民主思路召集人汤家骅认为与林郑上台，尝试修补社会撕裂有关。

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