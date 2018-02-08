广电总局整治网络低俗炒作等节目 清理账号超1500个

据中国国家新闻出版广电总局网站报道，近日，广电总局整治网络低俗炒作等节目，共清理账号超过1500个。
广电总局称，总局联合地方新闻出版广电局等重拳出击，严肃整治网上近期出现的歪曲演绎红色经典、恶意拼接经典卡通形象散布血腥暴力、低俗炒作明星绯闻隐私和炫富享乐类视听节目。
广电总局称，优酷、爱奇艺、腾讯、百度等持证视听网站认真贯彻落实，密集清查删除相关视听节目及链接，关停涉事帐号节目上传功能，启动内部责任追究机制。截至目前，共清理网上相关账号1500多个，彻底删除相关节目链接。
据中国国家新闻出版广电总局网站报道，近日，广电总局整治网络低俗炒作等节目，共清理账号超过1500个。
广电总局称，总局联合地方新闻出版广电局等重拳出击，严肃整治网上近期出现的歪曲演绎红色经典、恶意拼接经典卡通形象散布血腥暴力、低俗炒作明星绯闻隐私和炫富享乐类视听节目。
广电总局称，优酷、爱奇艺、腾讯、百度等持证视听网站认真贯彻落实，密集清查删除相关视听节目及链接，关停涉事帐号节目上传功能，启动内部责任追究机制。截至目前，共清理网上相关账号1500多个，彻底删除相关节目链接。
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