花莲地震遇难人数增至10人 陆客四死五失联救援不乐观

台湾花莲6日发生的里氏6级地震，至8日晚间20时死亡人数增至10人，仍有七人失联，受伤的则有272人。其中陆客遇难者就占了四人，失联的则有五名陆客、两名加拿大籍香港人。由于失联者集中在受灾最严重的云门翠堤大楼，建筑倾斜且受挤压严重，使得救援工作极度艰难，现场搜救人员也表示情况不乐观。

据中通社报道，花莲地震造成统帅大饭店、云门翠堤大楼，及国盛6街2号、4号、41号倾斜。除了云门翠堤大楼外，其他大楼均已确定没有人失联。

搜救人员8日傍晚在云门翠堤大楼7楼发现27岁的菲籍看护melody遗体，疑被压在衣柜内无法逃生而丧命，遗体稍晚被抬出送殡仪馆，死亡人数也因此增至10人。

其他遇难者中，包括独栋民宅60岁女性林丽贞、66岁男性刘东腾；云门翠堤39岁男性戴世璋、47岁陆籍女性杨丽蓉、19岁陆籍女性李杨琦、39岁陆籍女性余妃、52岁陆籍女性韦嘉、64岁男性江振昌；统帅饭店37岁男性员工周志轩。

花莲县社会处在花莲市立殡仪馆布置“花莲震灾罹难者联合灵堂”，花莲地检署派驻检察官协助家属相验罹难者遗体，也有宗教团体在场为罹难者念经。

送往花莲慈济医院的陆客共有六人，四人轻伤或皮肉伤，两人未受伤。而受轻伤的北京夫妇，在台湾治疗过后已顺利搭机返陆。由于死伤者中有多名陆客，陆委会与海基会也派员赴花莲，对陆港澳人士提供服务。

目前失联总人数为漂亮生活旅店的七人，分别为居住在203号房的祖孙三代共五名陆客，以及218号房的两名加拿大籍旅客（苏炜禧、妻子萧敏渝）。搜救人员、警政人员正全力搜索及联系中。

不过，因云门翠堤大楼倾斜严重，云林县消防局灾害抢救科长吴宏毅说，倾斜大大增加搜救的难度，除了不容易站立，更让进入的搜救人员必须在头晕、想吐的状态下搜救，增加救援危险性。

其他现场救援人员也表示，目前搜救遇到的最大困难，是余震频繁且震级较大，以及现场挤压严重，使用大型机械恐怕会伤到人，但又很难突破进入房间，救援情况不容乐观。

土木技师则表示，现场持续监控建筑的倾斜角度，只渐渐倾斜2、3厘米都还算正常，但如果开始出现大幅度倾斜，考量到救灾人员的生命安全，会立刻通知所有人撤离建物。

距离地震已经超过40小时，台湾气象局地震测报中心统计，截至8日晚间19时，已经累积243起余震，有感余震34个，地震测报中心代主任陈国昌也表示，余震活动已在缓慢衰减，但速度非常慢，未来几天还有机会发生余震，不可掉以轻心。

当天晚上，台湾地区领导人蔡英文也前往花莲的收容中心探视受灾居民，并与灾民一同晚餐，她也希望花莲乡亲能够安心，无论发生什么事，全台湾的人都跟花莲在一起。

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