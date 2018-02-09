佛山地铁坍塌遇难人数增至10人 仍有1人失联

2月7日晚，位于广东省佛山市禅城南庄的佛山地铁2号线绿岛湖至湖涌盾构区间工地地面出现坍塌。据佛山市政府新闻办公室官方微博消息：截至2月8日晚7时05分，救援人员先后从塌陷处再救出两名被困人员，但经现场诊断均已无生命体征。至此，事故中死亡人数增至10人，另有1人失联。

据中国新闻网报道，现场指挥部目前仍在继续增强应急救援力量，调集最强专业队伍，科学实施应急救援方案，尽最大努力搜救被困人员。同时，现场指挥部已安排专门力量，对事故现场地表及附近建筑物沉降进行监测，并组织地质、地铁、道路交通等相关专家，现场调查论证透水来源等技术原因，研究确定应急处置方案，组织开展安全评估并切实抓好落实，全力防止次生灾害发生。

据本报此前报道，从周边一座高楼望向事发地，坍塌的路面已变成一个大水池，据目测，面积有数百平方米，尚未塌陷的路面也出现长长的裂缝。

佛山市政府新闻办透露，事发后，负责工程项目的中交第二航务工程局有限公司联系佛山当地的交警、燃气、供水、供电、通讯等相关部门，封闭道路，对通过现场的管线进行断水断电断气，对沿途河涌进行了截流疏导。待井下情况稳定后，救援人员进入隧道，不断向井下输送氧气、担架、手电筒等救援设备，并调用三台水泵紧急排水，同时调用数台空气压缩机进行井内通风。

中共广东省委书记李希和省长马兴瑞要求全力搜救被困人员，防止次生事故，查明事故原因，并对其他大型施工工地隐患进行全面排查整改。广东省政府已成立调查组，调查事故原因。

有评论指，从塌陷的地方可以看出，该路段并不结实，用料相对有一些粗糙。

澎湃新闻指出，地铁建设中的塌陷事故近年在中国多有发生。西安、南京、杭州、兰州等城市也都发生过地铁工地塌陷事故，分别造成不同程度的伤亡。最近一例发生于上个月26日，广州地铁21号线隧道突发坍塌，导致三名人员死亡。

免费试阅14天